Gli interventi riguardano il centro storico cittadino

Il Comune di Imola ha approvato l’aggiornamento alla circolazione stradale della zona a traffico limitato ZTL e dell’area pedonale del Centro Storico (delibera n.95 del 04/04/2023).

Nello specifico l’aggiornamento riguarda quattro aspetti. Prevede, infatti, di:

Definire la durata massima delle autorizzazioni temporanee in 7 giorni consecutivi , anche in considerazione della circostanza che spesso le richieste presentate non risultano suffragate dalla effettiva necessità di transitare e/o di sostare nella Z.T.L. e nelle altre zone in cui ne è vietato l’accesso, rendendo necessario sensibilizzare i richiedenti a una più adeguata e puntuale valutazione delle proprie esigenze, nonché delle eventuali possibilità alternative, in considerazione dell’interesse generale a limitare l’effettiva circolazione dei veicoli a motore nelle zone interdette;

, anche in considerazione della circostanza che spesso le richieste presentate non risultano suffragate dalla effettiva necessità di transitare e/o di sostare nella Z.T.L. e nelle altre zone in cui ne è vietato l’accesso, rendendo necessario sensibilizzare i richiedenti a una più adeguata e puntuale valutazione delle proprie esigenze, nonché delle eventuali possibilità alternative, in considerazione dell’interesse generale a limitare l’effettiva circolazione dei veicoli a motore nelle zone interdette; Estendere la possibilità di ottenere l’autorizzazione permanente ai veicoli aventi un peso complessivo non superiore a 75 q e con una lunghezza non superiore a 7,00 m;

Regolamentare l’accesso a Piazza A. Gramsci nelle medesime modalità di Piazza G. Matteotti, anche in linea con il programma di valorizzazione del Centro Storico adottato dall’Amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di incentivare l’aumento di dehor annessi a pubblici esercizi e conseguentemente di richiamare in centro un maggior numero di visitatori;

nelle medesime modalità di Piazza G. Matteotti, anche in linea con il programma di valorizzazione del Centro Storico adottato dall’Amministrazione comunale, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di incentivare l’aumento di dehor annessi a pubblici esercizi e conseguentemente di richiamare in centro un maggior numero di visitatori; Accorpare in un unico atto tutte le Ordinanze pregresse relative alla regolamentazione e alle modalità di accesso alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e all’Area Pedonale (A.P.) per una maggior chiarezza e trasparenza;

L’Ordinanza relativa alla delibera è già operativa per la parte relativa ai permessi, mentre entrerà in vigore per le altre parti una volta realizzata la segnaletica.

“Questa delibera è il frutto di un lavoro coordinato della Polizia Locale e del Settore Mobilità di Area Blu. Gli obiettivi sono quelli di dare ordine alle numerose ordinanze realizzate negli anni relative alla Ztl, di rendere pedonale Piazza Gramsci e di dare risposta a coloro che, con mezzi di peso poco superiore ai 35q. e con un’attività quotidiana di trasporto sul centro storico non potevano avere accesso a permessi permanenti, agevolando il loro lavoro. Fino ad ora, infatti, i permessi permanenti erano rilasciati solo ai mezzi fino a 35 q.li. – dichiara Elisa Spada, Assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile – Alla pedonalizzazione di Piazza Gramsci, che consente una migliore fruizione della Piazza e favorisce l’attività degli esercizi pubblici che vi si affacciano, si accompagna la realizzazione di ulteriori stalli per il carico/scarico su via Mazzini e su Via XX Settembre, concordate con le Associazioni di Categoria, così da permettere il rifornimento delle attività presenti sulla Piazza”.