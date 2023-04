Debito pubblico locale azzerato da anni, autofinanziamento degli investimenti, lotta all’evasione ed elusione fiscale

Nella seduta del 26 aprile il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2022: l’Assessore ai servizi finanziari Matteo Cavalieri ha sottolineato che “il 2022 è stato caratterizzato dai postumi della pandemia e dalla la crisi internazionale a seguito della guerra Russo-Ucraina che ha causato una forte impennata dei costi delle materie prime, del gas e dell’energia elettrica con importanti ripercussioni sui bilanci”.

La gestione finanziaria ha registrato spese per €. 18.574.493, superiori del 17% rispetto al 2021.

Cavalieri sottolinea “la volontà e capacità dell’amministrazione comunale di incrementare i capitoli dedicati all’istruzione ed all’inclusione sociale che rappresentano il cuore della spesa corrente complessiva dell’ente, con 5 milioni di euro destinati a istruzione diritto allo studio (+5%), trasporti e la mobilità (+15%), inclusione, politiche sociali e famiglie (+10%), mentre quasi 4 milioni di euro vanno a cura del territorio e ambiente: un aumento di spesa non gravato dalla spesa per interessi che quasi tutti gli enti pubblici italiani hanno dovuto affrontare, visto che Castel Maggiore non ha debito pubblico”.

Per quanto riguarda gli investimenti, nel corso del 2022 il comune ha impegnato risorse in conto capitale per €. 4.731.720. Tra i principali interventi la prosecuzione dei lavori per le nuove scuole e per la nuova Biblioteca, la manutenzione straordinaria di strade, piazze e scuole, gli interventi di efficientamento energetico.

Grazie alla partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziati dall’Unione Europea, al comune di Castel Maggiore sono stati assegnati ad oggi oltre 17.700.000 €, destinati ad edilizia scolastica, digitalizzazione, riqualificazione urbanistica, efficientamento energetico.

Infine, Cavalieri sottolinea il dato relativo alla generale prontezza dei pagamenti che si attesta ad una media di -36 giorni, con beneficio per aziende e fornitori.

Per quanto riguarda le entrate, che assommano a circa 20 milioni di euro, i trasferimenti da Stato e regione sono in calo, le fonti principali di finanziamento sono quelle tributarie, ed è da sottolineare l’impegno per il recupero delle morosità, dell’evasione ed elusione fiscale, che ha portato alla verifica di 6.583 posizioni su un totale di 25.851 contribuenti, con l’accertamento di quasi 1 milione e mezzo di euro (+34% sul 2021) di cui € 301.240 già incassati.

Cavalieri osserva che “La lotta all’evasione rappresenta un obiettivo importante di questa amministrazione su cui continueremo ad adottare tutte le misure che sono nelle nostre facoltà di cui l’ultima la collaborazione con una realtà privata specializzata nelle segnalazioni qualificate”.

Grazie a una tradizione amministrativa particolarmente virtuosa, Castel Maggiore rimane un comune privo di debiti, che autofinanzia le opere senza maggiori costi a carico dei cittadini (la media nazionale 2021 dell’indebitamento pro capite enti locali è € 2.024.94), e rimane un comune in cui le entrate ordinarie coprono le spese correnti.

Soddisfatta la Sindaca Belinda Gottardi: “Le risultanze del bilancio 2022 confermano la tenuta dei conti del Comune e dimostrano che questa Amministrazione è riuscita a coniugare il sostegno al tessuto socio-economico con il mantenimento degli equilibri di bilancio. Un risultato che ci consente di avere una solida base sulla quale programmare i prossimi anni”.

Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole di PD, Lista Civica Bene in Comune e Movimento 5 Stelle, il voto contrario del gruppo misto e di Fratelli d’Italia.