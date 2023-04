Stampata in 20mila copie, sarà in distribuzione gratuita negli uffici IF

Dal Baccanale ai 70 anni dell’Autodromo il passo è breve. E soprattutto molto colorato e davvero avvincente, carico di passione e entusiasmo. Dopo avere illustrato i luoghi più simbolici della nostra città, nella mostra “Imola ripiena”, allestita nel portico di piazza Matteotti durante il Baccanale 2022, ora Elisa Lanconelli, illustratrice digitale, fotografa, creatrice di contenuti ha realizzato una cartolina speciale per i 70 anni dell’autodromo. Da Checco Costa ad Ayrton Senna, da Enzo Ferrari a Vittorio Adorni, passando per Ascari e i grandi concerti rock, lungo la strada che dal ponte di viale Dante, sul fiume Santerno, arriva in piazza Matteotti, c’è tutta la storia dell’Autodromo e anche del suo legame con la città racchiusa nel piccolo spazio della cartolina da lei illustrata.

Stampata in 20 mila copie, la cartolina è stata presentata ufficialmente dal sindaco Marco Panieri in autodromo, nel corso degli eventi per festeggiare i 70 anni del circuito. Sarà in distribuzione gratuita fin dai prossimi giorni negli uffici di IF – Imola Faenza Tourism Company, in autodromo.

“Come Comune di Imola, Consorzio ConAmi e come Autodromo, abbiamo voluto aggiungere ai festeggiamenti del 70.o anno dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” una cartolina illustrata. Un modo per valorizzare i brand Terre&Motori e The Sound of Imola e consegnare alla città un regalo che potesse rappresentare, in un’immagine, questi 70 anni di storia, passione ed emozioni. Così abbiamo incaricato Elisa Lanconelli, giovane illustratrice, di rielaborare e raccontare questo immenso patrimonio storico e sportivo con uno sguardo rivolto al futuro. Devo dire che il risultato è ottimo e rimarrà negli annali del tracciato come ricordo di un passaggio storico” commenta il sindaco Marco Panieri.

“L’illustrazione per i 70anni dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola nasce dalla voglia di raccontare una storia di pura passione che appartiene alla mia terra. Settanta anni di entusiasmo, tenacia e personaggi grandiosi che hanno disegnato non solo le curve del circuito ma una “strada” vera e propria. – spiega Elisa Lanconelli -. Ecco perché ho creato una “strada” che ripercorre questi mirabolanti anni, da Checco Costa, Ascari, il campionato del Mondo su strada, Enzo Ferrari, Senna e i festival di musica che si snoda lungo le dolci colline imolesi per puntare verso il futuro, senza timore. Una sfida raccontare così tanto nel piccolo spazio da disegno, ma la spinta è venuta non solo dall’entusiasmo del sindaco Marco Panieri ma anche da una citazione di Enzo Ferrari: “Quando i Romagnoli dicono ‘é mutòr’, voi avvertite il calore di questa parola, tutta la passione ch’essi nutrono” e non potevo non raccontare la passione, il colore e l’entusiasmo che appartengono a questo Autodromo”.