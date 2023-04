Per i rifiuti aumento del 3%, dalla variazione di bilancio interventi per 1 milione e mezzo di euro

Nella seduta del 26 aprile il Consiglio ha approvato le tariffe TARI per le utenze, sulla base degli stringenti vincoli normativi attualmente in vigore, che lasciano un esiguo margine di manovra all’intervento delle amministrazioni locali. Il costo della raccolta rifiuti è lievitato nel 2022, in particolare per l’aumento del costo di carburanti e materie prime. L’aumento è del 3%, con un gettito complessivo a carico della tariffazione dei contribuenti per €. 3.227.424, ma con una tariffa che resta abbondantemente sotto la media nazionale (una famiglia di tre persone in 100 mq spende a Castel Maggiore 216 euro, contro una media nazionale di 314 euro)

Nella stessa seduta il Consiglio comunale ha approvato una variazione del bilancio 2023 che porta a incrementare gli interventi Edilizia Residenziale Pubblica per € 317.000, a coprire i maggiori costi relativi all’adeguamento prezzi per la realizzazione della scuola Materna in via Loi per € 800.000, ad acquistare un nuovo scuolabus per € 152.500 in sostituzione di uno degli attuali ormai vetusto, a finanziare interventi per manutenzioni straordinarie nelle scuole Calvino, Bertolini, Villa Salina ecc per € 100.000, ad adeguare il capitolo sulla manutenzione strade con l’incremento derivante da oneri urbanistici.

La variazione è stata resa possibile dall’applicazione dell’avanzo di bilancio e dall’incasso di maggiori oneri urbanistici per 566.000 euro.

L’Assessore ai servizi finanziari, Matteo Cavalieri, sottolinea che “a dispetto di un’inflazione ad oggi del 7,6%, il costo complessivo della TARI per l’anno 2023 aumenta del 3% a Castel Maggiore, rimanendo ben al di sotto della media regionale e nazionale” e aggiunge che “per quanto riguarda la variazione di bilancio 2023, grazie al bilancio sano e solido che abbiamo approvato, ci è possibile oggi intervenire con importanti investimenti straordinari per oltre 1milione di euro”.