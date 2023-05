La consegna avverrà in occasione del “Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” in programma il 19-21 maggio 2023

Nell’ambito del 70°anniversario dalla fondazione dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, l’Amministrazione Comunale di Imola ha deciso di assegnare un importante riconoscimento a Stefano Domenicali.

“E’ un imolese che rende orgogliosa la nostra città nel mondo, con la quale ha un legame profondo e che lo accompagna dagli inizi della sua carriera, e che dal 2020 è Amministratore Delegato di Formula 1. Un grande manager Italiano, che ha guidato importanti società nel nostro Paese e che oggi porta avanti nel mondo i valori dell’italianità e del Made in Italy. Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Stefano Domenicali per l’esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni come professionista, manager e Uomo” ha spiegato il sindaco Marco Panieri questo pomeriggio, durante la seduta del Consiglio Comunale.

Preso atto del riconoscimento già ricevuto nel 2004, ovvero il Grifo Città di Imola, e dell’avvenuta consegna della riproduzione in ceramica della mappa della città disegnata da Leonardo da Vinci, si ritiene opportuno da parte dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del 70° anno di attività dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola e in occasione dello svolgimento del “Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” previsto per il 19-21 maggio 2023 a Imola, procedere con la consegna delle Chiavi della Città al dott. Stefano Domenicali.

In seguito a questi passaggi formali di consultazione in Giunta e con l’informativa in Consiglio Comunale, verrà emanato un atto sindacale in cui saranno formalizzate le motivazioni di tale onorificenza, che dal Comune di Imola non veniva assegnata dall’8 dicembre 1997. Inoltre, con una successiva comunicazione, saranno resi noti il giorno e le modalità della consegna.