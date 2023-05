Domenica in prima linea sul fronte dell’emergenza per i sindaci dei Comuni della Vallata del Santerno

Continui i sopralluoghi degli amministratori nelle zone colpite da frane e smottamenti e lungo quei cantieri dove lavorano senza sosta ormai da giorni operai specializzati, frontalieri e cantonieri con ruspe e scavatori. Poi di corsa in municipio a Borgo Tossignano per fare il punto delle criticità al Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile che oltre ai primi cittadini del territorio comprende i referenti degli uffici tecnici comunali, geologi, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, GAM, GEV, Ufficio Montagna del NCI e personale di Protezione Civile. Nel corso dell’intensa giornata odierna c’è stato anche il tempo per una riunione con i vertici della Regione Emilia-Romagna nella persona della vicepresidente Irene Priolo con delega alla Protezione Civile.

“L’occasione congeniale per confrontarci con l’ente di viale Aldo Moro e mettere a punto le strategie operative che nei prossimi giorni, meteo permettendo, intensificheranno la programmazione di ripristino di quante più arterie stradali possibili. Un percorso essenziale per alimentare quel graduale contenimento delle criticità logistiche che coinvolgono ancora persone sfollate e isolate – spiegano i sindaci di Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e Castel del Rio -Maltempo, emergenza-rifiuti E’ fondamentale il supporto della Regione per potenziare la rosa delle competenze professionali a nostra disposizione, come nel caso dei tecnici del servizio geologico con i quali faremo un nuovo aggiornamento del quadro generale domani mattina, ed attivare tutte le dotazioni tecniche specifiche da mettere in campo”. Non solo. “Ci raccomandiamo fin d’ora alla massima collaborazione da parte delle persone perché il quadro meteorologico della prossima settimana prevede nuove precipitazioni – continuano -. Piogge che potrebbero peggiorare la situazione delle frane esistenti o attivarne delle nuove. Non possiamo abbassare la soglia dell’attenzione e della responsabilità. Chiediamo, inoltre, il massimo rispetto delle ordinanze delle limitazioni di passaggio perché anche oggi le Forze dell’Ordine hanno faticato parecchio per allontanare ciclisti, escursionisti o semplici curiosi”.

Arrivano buone notizie da Borgo Tossignano con la riapertura alla viabilità entro la serata odierna di via Siepi di San Giovanni. Uno sblocco atteso che coincide, per tre famiglie della zona, con il rientro alle proprie dimore. Sul posto sono ancora presenti i tecnici di Enel per il ripristino della regolare corrente elettrica. Tanti i sopralluoghi effettuati dal sindaco Mauro Ghini nel corso della giornata per valutare una situazione morfologica in costante evoluzione. Osservata speciale la rete viabile al confine con i territori limitrofi. Restano chiuse al traffico le vie Monte Battaglia, Siepi di Campiuno, Campiuno e Morine.

A Casalfiumanese, dopo la riapertura di ieri della via Valsellustra, si registra un altro passo in avanti con la parziale riapertura di un tratto di quella via Maddalena che resta ancora interdetta al traffico veicolare. Le criticità, infatti, insistono soprattutto nel troncone centrale dove occorre la massima prudenza come sottolineano le segnalazioni sistemate sul posto. Ritorno alla normalità, e alla propria abitazione, anche per una famiglia del capoluogo sfollata nelle prime fasi dell’emergenza. La sindaca Beatrice Poli continua a monitorare in presa diretta sul campo l’evoluzione del quadro. Stop ai veicoli, con tratti di alto pericolo vietati anche ai residenti, sulle vie Maddalena, Croara e sulla provinciale SP34 ‘Gesso’ al km 9+500.

A Castel del Rio ancora chiuse le vie Peschiere, Montefune e Sesdetto. Per le prime due, a livello di apertura al transito prima della fase di consolidamento, si prospettano tempi brevi. Emersi, nel frattempo, la necessità di altri interventi minori su strade forestali e vicinali ad uso pubblico.

Passi in avanti anche a Fontanelice con i lavori che procedono a ritmi serrati nelle località di Posseggio e Fornione. Completato nel pomeriggio anche il mosaico dei sopralluoghi di tutti i movimenti franosi individuati in area fontanese nei giorni scorsi. Una tabella di marcia intensa che ha visto il sindaco Gabriele Meluzzi sempre presente per analizzare in prima persona ogni aspetto. L’amministratore ha poi sollecitato la Città Metropolitana di Bologna per la sistemazione e la riapertura a breve della SP33 ‘Casolana’ attualmente off limits per utenti e residenti.