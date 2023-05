Gli assessori Ara e Orioli hanno anche partecipato a uno speciale question time sulla mobilità e la vivibilità urbana a misura di bambini e bambine

Sono stati premiate oggi a Palazzo d’Accursio le due classi vincitrici di “Siamo nati per camminare”, il contest che ha visto la partecipazione di oltre 3200 alunni e alunne di 150 classi in tutta la città, impegnati dal 20 marzo a sfidarsi su un percorso molto particolare, quello da casa a scuola. Non ha vinto però chi ha percorso la strada più velocemente ma la classe che, come gruppo, lo ha fatto in modalità più sostenibile per due settimane: piedi, bici, monopattino, skateboard, autobus o Pedibus.

La classe 1 A della primaria Manzolini, che si è mossa in maniera più sostenibile nelle due settimane del contest, e la 3 A della primaria Costa, che ha maggiormente migliorato il proprio stile di mobilità rispetto alle modalità di spostamento abitualmente utilizzate, anno ricevuto il riconoscimento a Palazzo d’Accursio direttamente dagli assessori alla Scuola, Daniele Ara, e alla Nuova mobilità,Valentina Orioli. Le due classi inoltre hanno avuto la possibilità di sottoporre i due rappresentanti della Giunta ad uno speciale question time sulla mobilità e la vivibilità urbana a misura di bambini e bambine.

“Siamo nati per camminare” è la campagna regionale promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPA Emilia-Romagna, ideata e coordinata dal Ceas Centro Antartide di Bologna insieme ai Genitori Antismog di Milano e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, e che si svolge anche sul Comune di Bologna per promuovere la mobilità sostenibile nel tragitto che porta i bimbi alla scuola primaria, come modalità di riscoperta della città, di promozione della salute, di attenzione alla sostenibilità.

I bimbi e le bimbe delle classi aderenti hanno ricevuto una speciale cartolina della campagna con cui hanno mandato al sindaco Matteo Lepore un messaggio sulla mobilità sostenibile accompagnato da un disegno che occuperà simbolicamente le pagine di un libro aperto. Ai genitori invece è arrivata una cartolina con un messaggio degli assessori Daniele Ara e Valentina Orioli che invita a partecipare come comunità scolastiche al cambiamento degli stili di mobilità sui nostri territori, proprio a partire dalla scuola che in tanti casi è di prossimità.

Siamo Nati per Camminare si concentra ogni anno su un focus specifico che mette in luce uno degli aspetti virtuosi della mobilità sostenibile da casa a scuola: il tema dell’edizione 2023 vuole sottolineare come muoversi in maniera “dolce” permetta di osservare ed apprendere meglio le dinamiche della nostra città, coglierne gli aspetti positivi così come quelli negativi ma anche osservare ed interagire con gli altri mettendoci in relazione con le persone e il territorio. Quindi a “leggere” la città, con l’invito contenuto nel claim di questa edizione che è proprio “Leggiamo la città camminando”.

A Bologna “Siamo nati per camminare” si svolge in sinergia con il progetto comunale “Bologna a scuola si muove sostenibile” che dal 2020 lavora per promuovere la mobilità scolastica sostenibile e sicura nelle scuole della città. Con le ultime 6 scuole primarie (Drusiani, Padre Marella, Viscardi, Garibaldi, Don Bosco e Mattiuzzi Casali) avviate nell’ultima settimana nonostante il maltempo, ad oggi si è arrivati ad avere pedibus in quasi 30 scuole della città, coinvolgendo centinaia di bambine, bambini e genitori.