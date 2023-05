Ancora 104 le persone evacuate fra Castel del Rio, Borgo Tossignano, Fontanelice e Casalfiumanese

Con l’allerta diramata dalla Protezione Civile che, nella giornata di domani, passerà da rossa ad arancione, il Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro Comuni della Vallata del Santerno colpiti dall’emergenza alluvione ha proseguito il suo lavoro di pianificazione di quanti più interventi di ripristino possibili lungo le strade interessate da frane e smottamenti.

Sono continuate anche oggi a pieno regime le lavorazioni lungo quel fronte multiplo di criticità che interessa i territori di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. L’arrivo di tre squadre di volontari di Protezione Civile da Parma e l’ausilio di droni in dotazione ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rovigo, coadiuvati nelle operazioni dai vigili del fuoco volontari della valle del Santerno, hanno favorito l’avanzamento dell’azione di monitoraggio dell’ampia area dopo le precipitazioni di ieri. Resta inalterato il numero delle persone evacuate per un totale di 104 unità (Castel del Rio 11, Borgo Tossignano 21, Fontanelice 42 e Casalfiumanese 30).

In serata i quattro sindaci del territorio, Beatrice Poli, Mauro Ghini, Gabriele Meluzzi e Alberto Baldazzi, completato il solito giro di sopralluoghi sui cantieri insieme a tecnici e geologi, saranno presenti alla cena solidale organizzata dall’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fontanelice Onlus per ospitare gli sfollati della collina. L’iniziativa, che rientra nelle celebrazioni per il decimo compleanno del distaccamento della valle, rappresenta un significativo momento di aggregazione presso l’area sportiva di Borgo Tossignano targata Valsanterno aperto a tutti. Il tentativo di esorcizzare per qualche ora gli spettri di un periodo travagliato e focalizzare insieme il programma di ripartenza.

Intanto è arrivato uno stop la Sagra della Cuccagna di Sassoleone, inizialmente programmata per lo scorso 7 maggio e riprogrammata per questa domenica. Rimane però la possibilità di ritirare gli zuccherini (dolcetto tipico della zona in distribuzione durante l’evento, ndr) telefonando al numero 334.6114725 per sostenere le attività dell’associazione.