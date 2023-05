Proseguono le iniziative di solidarietà alle famiglie e alle imprese, in particolare agricole, colpite dall’inondazione

Il pallido sole che oggi ha talvolta fatto capolino ha aiutato tutte le forze in campo impegnate per ripristinare il prima possibile la situazione nelle zone colpite dall’esondazione, a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli. Da ricordare che il presidio e il monitoraggio dei corsi d’acqua effettuato nel corso della notte scorsa e durante la giornata da parte della Protezione civile non ha fatto registrare alcuna situazioni di allerta.

Inoltre, sono proseguiti anche oggi gli interventi dei volontari della Protezione civile del Veneto per pulire e sgomberare le abitazioni ubicate nelle zone più colpite. Si stima che, tempo permettendo, entro la fine di questa settimana possa essere completato l’intervento su tutte le abitazioni colpite dall’alluvione. E’ continuato anche l’intervento di pulizia di fossi, fossi tombati e scarichi. Da lunedì riprenderà la raccolta di ingombranti e RAEE per i materiali esposti e poi su specifico appuntamento.

Questa mattina l’incontro con le banche – Questa mattina, in Comune, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, hanno incontrato i vertici degli istituti di credito locali, per un confronto in merito a possibili azioni a favore delle famiglie e delle imprese colpite dall’alluvione.

All’incontro erano presenti i rappresentanti di BPER, BCC Romagna Occidentale, BCC ravennate forlivese e imolese, Banco BPM, Banca di Imola e Agrifidi

“Voglio esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la sensibilità e l’ascolto che ho trovato nell’incontro con gli istituti di credito della nostra città. Valuteranno, ognuno nelle sue possibilità, quali iniziative adottare e mettere in campo per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione. Alcune di loro hanno già deliberato pacchetti di aiuti con proposte agevolate per famiglie e imprese. Si tratta di un gioco di squadra che vede il Comune impegnato con tutte le sue forze, ma che necessita di altri partner e stakeholder per accelerare e agevolare in ogni modo quel ritorno alla normalità a cui le famiglie e le imprese colpite hanno diritto” ha commentato il sindaco Marco Panieri, al termine dell’incontro.

Azioni di solidarietà in campo – Ricordiamo che ad oggi a sostegno di famiglie e imprese colpite dall’alluvione nell’imolese sono state attivate diverse iniziative. A cominciare dalla raccolta fondi: bonifico bancario al Comune di Imola: specificando la causale “Donazione Emergenza Alluvione 2023 – IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271

Pago Pa: Su portale Enxtranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo”: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

Per proseguire con le imprese artigiane aderenti a CNA Imola e Confartigianato Assimprese che hanno aderito alla convenzione con il Comune per intervenire a condizioni di particolare favore per le famiglie e le imprese che avranno necessità di ripristinare gli impianti a seguito dell’alluvione.

Per continuare con le due tipologie di sostegno che Conad ha previsto a favore delle famiglie, residenti o domiciliate nelle zone colpite dall’alluvione, a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli. La prima è rappresentata dall’iniziativa “Aggiungi 1€” che partirà dal 22 maggio al 4 giugno nei seguenti punti vendita Conad di Imola e Mordano: Via Montericco 5 D/E, Imola; Viale Carducci 107/A, Imola; Via B. Croce 34; Imola e Viale Bulzamini 4/A, Mordano.

Ogni cliente potrà contribuire aggiungendo 1€ o multipli alla spesa. La seconda è costituita da uno sconto, a partire dal 50%, per l’acquisto di un modello di frigorifero, di due modelli di lavatrici e di due modelli di forni microonde per le famiglie colpite dall’alluvione.

Nel frattempo, oggi è stata emessa una allerta arancione per criticità idrogeologica valida dalle 00:00 del 12/05/2023 alle 00:00 del 13/05/2023

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo su https://www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola