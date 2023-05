Andrea Rizzoli (Presidente) e la sua squadra di consiglieri guideranno BCC Felsinea anche nel triennio 2023-2025

Durante l’Assemblea annuale dei soci – che si è svolta il 13 maggio con la partecipazione di quasi 1.600 soci – si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di BCC Felsinea. Nel CdA che amministrerà la banca nel triennio 2023-2025 sono stati riconfermati il Presidente Andrea Rizzoli e tutti gli 8 consiglieri uscenti. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, sono stati riconfermati il Presidente Leonardo Biagi e un sindaco, mentre il secondo sindaco è stato sostituito da una nuova componente. Il Collegio dei Probiviri è stato parzialmente rinnovato e ha visto la nomina della nuova Presidente Rina Crabilli e l’ingresso di una nuova componente. Tutti i nuovi organi sociali rispettano i giusti criteri della parità di genere.

“Il gioco di squadra è il segreto di ogni obiettivo raggiunto e l’unità di intenti – non solo degli organi sociali, ma anche della Direzione e di tutti i collaboratori – è stata il motore e la forza dei tre anni di mandato appena conclusi. I risultati economici e patrimoniali che abbiamo raggiunto sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dal bilancio 2022 approvato in Assemblea, che registra un utile di quasi 10 milioni di euro: il miglior risultato di sempre. Fare utili non è però fine a sé stesso, anzi questo ci consente di incrementare il nostro patrimonio e quindi il sostegno concreto a comunità e territori” dichiara il Presidente Andrea Rizzoli.

Paolo Calvano, Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, presente all’Assemblea: “Nel Patto per il Lavoro e per il Clima ci siamo dati l’obiettivo di essere vicini ai territori e alle comunità, dal centro alle periferie, e in tal senso l’impegno delle BCC, che hanno convintamente sottoscritto quel Patto, è stato ed è centrale. L’approccio mutualistico e la vicinanza alle comunità locali sono una caratteristica peculiare del Credito Cooperativo. I buoni risultati di bilancio di BCC Felsinea dimostrano che questo approccio è quanto mai apprezzato dalla società emiliano-romagnola e altresì utile per vincere le sfide che dovremo affrontare insieme, senza lasciare indietro nessuno”.