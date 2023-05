Previsto anche un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Progetto finanziato dal PNRR

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del Giardino di Villa Spada finanziati dal PNRR nell’ambito di un bando del Ministero della Cultura per la valorizzazione di parchi e giardini storici.

L’intervento ammonta a 2 milioni di euro e riguarda principalmente il recupero del giardino all’italiana, unico esempio a Bologna. I lavori prevedono il fissaggio e la messa in sicurezza delle parti architettoniche, di quelle lapidee monumentali delle statue, della fontana e di altri elementi in pietra.

I lavori riguardano anche le strutture che delimitano l’area, in particolare la recinzione e la cancellata in metallo su Via Saragozza. Si prevede di liberare le aiuole da cespugli e arbusti incongrui per lasciare il posto a piante basse in modo da aprire la visuale e dare più gradevolezza all’insieme.

Il progetto si propone inoltre di rendere più funzionale il parco, rifacendo i percorsi e i muretti e facilitandone l’accessibilità alle persone diversamente abili.

Un intervento rilevante riguarda la realizzazione del nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, dalla collina fino a scendere a Via Saragozza e Via di Casaglia, per convogliare l’enorme afflusso di acqua che si scarica in casi di rilevanti precipitazioni che non riescono a essere assorbite dalla rete fognaria.

Ai lavori già previsti si aggiunge inoltre un intervento straordinario di ripristino del versante franato nei giorni scorsi a causa del maltempo, per il quale si sta valutando la richiesta di fondi destinati allo stato di calamità.

Il parco di Villa Spada resterà sempre aperto durante i lavori, che dureranno tutta l’estate. Le chiusure si limitano alle sole zone interessate dagli interventi puntuali. L’accesso al giardino all’italiana sarà interdetto fino alla conclusione del cantiere.

Parallelamente a questo intervento nel parco, entro la fine di maggio, si interverrà anche su una parte del coperto di Villa Spada, con il montaggio di un ponteggio sul lato sud est, per eseguire interventi di ripassatura del coperto nei punti dove si sono verificate infiltrazioni con le piogge dei giorni scorsi.