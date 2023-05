Si raccomanda a tutti i cittadini di Medicina la massima attenzione e di uscire di casa solo in caso di necessità.

A seguito dell’incontro con la Prefettura e in accordo con Regione e Città Metropolitana, resta confermata l’ordinanza del Sindaco n°94 di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per l’intera giornata di mercoledì 17 maggio a Medicina.

Dopo aver effettuato dei sopralluoghi e in accordo con i tecnici regionali sono state evacuate in via precauzionale altre 5 famiglie residenti lungo gli argini del torrente Gaiana.

Anas ha chiuso nel pomeriggio il tratto della Trasversale di Pianura dalla rotonda di Villa Fontana a Budrio. Inoltre, si conferma il divieto assoluto di transito sul ponte “Massarolo” di Fiorentina.

In questi giorni sono state effettuate nuove verifiche sui cantieri completati per ripristinare gli argini danneggiati dalla precedente emergenza d’inizio maggio. Si conferma ancora l’evacuazione dalle proprie abitazioni ai residenti di via Gaiana, consentendo l’accesso solo per i lavori di manutenzione e di ripristino delle condizioni di agibilità.

Resta sempre attivo il numero del Centro Operativo Comunale 051857395 per segnalazioni ed emergenze.