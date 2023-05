I tratti chiusi sono percorribili esclusivamente dai mezzi di soccorso

Il provvedimento interessa A14-bivio A13 e Forlì in direzione Ancona tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; D14 Diramazione di Ravenna, chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Oltre alle stazioni di Bologna San Lazzaro, verso tutte le percorrenze; di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14; di Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze; di Pesaro, chiusa temporaneamente in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona.

In A14 sono centinaia i metri di carreggiata allagati dalla piena del Montone, con automobilisti in coda tra gli svincoli di Forlì e Faenza.

Per far defluire l’acqua è stato anche rimosso parte del newjersey spartitraffico in cemento armato, ma la situazione al momento resta molto difficile.