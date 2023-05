A causa della rottura degli argini da parte del Idice e della grande pressione esercitata dall’acqua questa mattina ha ceduto il ponte della Motta

Nella località Motta-Budrio, il ponte della Motta che collega la zona a San Martino in Argine è crollato questa mattina a causa dell’esondazione del fiume Idice. Le autorità hanno emesso un avviso di pericolo e raccomandano di evitare la zona coinvolta. La Protezione civile e i Vigili del Fuoco sono presenti per presidiare l’area. La situazione in tutta l’area rimane critica e si stanno compiendo gli sforzi necessari per garantire la sicurezza dei residenti.