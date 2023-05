Domani chiuse le scuole e sospese le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali

“La situazione è stata ed è tuttora molto complessa” dice al termine di una lunga giornata il sindaco Marco Panieri, che ha seguito personalmente il Centro Operativo Comunale durante le ultime quarantott’ore, monitorando gli interventi di soccorso.

“L’emergenza non è finita e anche in queste ore restano criticità importanti in zone quali Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli, San Prospero e, per ragioni di frane, la zona di via Montanara e via Pieve Sant’Andrea” aggiunge Panieri, che in serata ha parlato per fare il punto della situazione emergenza, con una diretta sui propri canali social.

Nel pomeriggio si sono svolte le operazioni di evacuazione, per le quali il Coc ha attivato l’Esercito, per 9 persone in via Pieve Sant’Andrea rimaste isolate a causa di una frana e per 7 persone in via Maduno (zona San Prospero), causa allagamento.

In totale sono oltre 320 le persone evacuate, comprese quelle indicate in precedenza e quelle residenti in specifico nella zona di Spazzate Sassatelli. La maggior parte ha trovato ospitalità da parenti e amici, mentre circa una decina sono ospitati nel centro di accoglienza H24 allestito nella palestra Ravaglia (in via Kolbe), dove per il pernottamento e l’accoglienza sono disponibili oltre un centinaio di brandine e coperte e sono a disposizione generi alimentari forniti dall’associazione “No sprechi”.

Anche domani rimarranno chiuse le scuole e saranno sospese le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo su https://www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola