I residenti del centro abitato di Portonovo sono rientrati nelle proprie abitazioni

Dopo una notte di lavori intensi dedicata anche ad assistere le famiglie evacuate nella frazione di Portonovo, durante tutta la giornata sono stati effettuati sopralluoghi e controlli del territorio insieme alle forze dell’ordine, ai tanti volontari, alle squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dell’A.N.C. e dei dipendenti comunali per dare risposta a tutti i cittadini.

I residenti del solo centro abitato di Portonovo, da questa sera, sono potuti tornare nelle proprie abitazioni dato il basso rischio attuale. Il sopralluogo svolto questo pomeriggio con i tecnici regionali ha mostrato comunque un forte danneggiamento dell’argine del Sillaro lato Portonovo che sarà riparato quanto prima. La frazione di Portonovo non è stata sommersa solo perché il Sillaro ha rotto prima dal lato di Spazzate Sassatelli abbassando i livelli del fiume.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno collaborato all’evacuazione che si è dimostrata assolutamente opportuna” commentano dal Comune.

In accordo con Prefettura, Regione e Città Metropolitana è stata confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di giovedì 18 maggio. Invitando inoltre le società sportive a rinviare allenamenti e attività.

Dopo aver ripristinato via Saffi in centro storico che stamattina si era allagata causa innalzamento del Canale di Medicina, anche nelle ultime ore sono stati evacuati alcuni cittadini della frazione di Buda per innalzamento del canale di scolo Garda e rischio di rottura del Sillaro. In via precauzionale, le persone sono state portate in sicurezza presso il Centro Ca’ Nova per passare la notte.

Sono ancora numerose le strade chiuse sulla rete urbana ed extraurbana. Proseguirà il continuo monitoraggio su tutto il territorio dando priorità alle emergenze.

Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione e di uscire di casa solo in caso di necessità.