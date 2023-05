Panieri: “Scelta necessaria per consentire l’impegno di personale e mezzi al sostegno delle persone in difficoltà”

“Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno in primo luogo a tutte le persone così duramente colpite negli affetti e nelle cose e a tutti coloro che sono impegnati senza sosta nel portare loro aiuto. Nella complessità del momento, che non ha risparmiato vite umane in Emilia-Romagna e ha visto un evento così drammatico e senza precedenti colpire per la seconda volta a distanza di poco tempo, non solo il nostro territorio, ma anche quello di gran parte della nostra regione, compromettendo anche i collegamenti e impegnando migliaia di uomini e donne che in queste ore stanno dando tutto il supporto necessario in aiuto delle popolazioni, la decisione che è stata individuata non poteva che essere questa”. Queste le parole del primo cittadino Marco Panieri in riferimento all’annullamento del Gran Premio previsto per il fine settimana.

“In maniera unanime si è scelto di non disputare il Gran Premio di F.1, per rispetto della situazione nella quale ci troviamo e per consentire di concentrare tutto l’impegno e gli sforzi di personale e mezzi sull’emergenza e per il sostegno alle persone in difficoltà, così duramente colpite – conclude Panieri – In un momento successivo, lontano da questa emergenza, potremo riprendere il dialogo fra tutti i soggetti fin qui coinvolti, per proseguire insieme in questa collaborazione che ci aveva portato al Gran Premio di F.1 a Imola. Voglio inoltre ringraziare di cuore Stefano Domenicali, per le parole di fortissima vicinanza che ha espresso nei riguardi della sua città e della sua regione”.