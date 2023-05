NSC chiede azione immediata su una situazione di pericolo per i militari

La segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri dell’Emilia-Romagna ribadisce la “situazione di pericolo per la sicurezza e della salute dei lavoratori militari” in relazione alla sede della stazione carabinieri di Predappio (Forlì-Cesena), anche a seguito del maltempo di questi giorni in Romagna.

La segnalazione è di un “grave stato di degrado e di fatiscenza diffusa, che riguarda l’immobile che ospita la caserma: “vi sono ragioni per ritenere che l’infrastruttura sia seriamente compromessa – a discapito della sicurezza – e che vi sia presenza di ‘eternit’ e che in considerazione dello stato di degrado evidente, si teme possa essere divenuto un serio pericolo per la salute delle persone e dei lavoratori militari, dei Carabinieri”.

In una lettera al sindaco, ai vigili del fuoco, ad Arpae e all’Ausl il segretario generale dell’Emilia-Romagna Giovanni Morgese chiede “un immediato intervento per verificare se sussistono le condizioni di agibilità e abitabilità dello stabile adibito a Caserma”, dal momento che sembrerebbero esserci elementi che “impongono l’esecuzione di lavori urgenti”.

