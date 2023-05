Continua intanto la raccolta fondi lanciata dal Comune

La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta arancio per la piena dei fiumi e rossa per frane e piene dei corsi minori. L’allerta (numero 64) è valida sino alla mezzanotte di oggi, 19 maggio.

Nei giorni scorsi il Comune ha aperto un elenco nel quale si possono segnare le tante persone che si sono rese disponibili a mettersi a disposizione per portare il proprio aiuto a chi è stato colpito dall’alluvione, nel territorio imolese.

Per segnalare la propria disponibilità ad aiuti volontari, di persone, strumenti e attrezzature basta scrivere una email al seguente indirizzo: solidarieta@comune.imola.bo.it

Nell’email è necessario indicare: nome e cognome o azienda/associazione; disponibilità di cose/persone/mezzi da mettere a disposizione (quantità e tempi); contatti (email e numero di telefono).

Dopo aver inviato l’email, occorre attendere un riscontro via email o telefonico da parte del Comune. L’unico strumento per segnalare la disponibilità è l’indirizzo email sopra indicato. Le persone che in questi giorni hanno già manifestato la propria disponibilità attraverso il numero del COC non è necessario che scrivano l’email perché sono già state inserite nel database delle disponibilità.

Sono circa 2.500 le persone che si sono iscritte a questo elenco, che saranno impiegate in interventi di aiuto alla popolazione. Nel momento in cui la situazione si sarà stabilizzata, superata l’emergenza, sarà il Comune a contattare i volontari e a indicare quando, come e dove intervenire.

Nell’ottica di dare sostegno concreto alle famiglie e alle realtà più colpite, nei giorni scorsi il Comune ha lanciato, insieme alla popolazione, una raccolta fondi per l’emergenza alluvione nel territorio imolese. A questa iniziativa del Comune si affiancano quelle attivate dalle aziende associate a CNA Imola e Confartigianato Assimprese e dal Conad.

La raccolta ha lo scopo di aiutare chi ha subito danni ad affrontare questa fase di emergenza e nasce per accogliere la generosità di tante persone che in questi giorni si sono rivolte al Comune chiedendo come poter dare il proprio aiuto.

Per quanto riguarda la raccolta fondi, queste sono le modalità di adesione:

bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale “donazione emergenza alluvione 2023″ IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271

Pago Pa: su portale Entranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo“: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

tramite SATISPAY: sul link https://www.comune.imola.bo.it/come-aiutare

si trova il qr code per effettuare una donazione tramite l’App dedicata

Dalla Fondazione Matteo Bagnaresi 1.000 euro di solidarietà

A proposito di solidarietà, va segnalato che la Fondazione Matteo Bagnaresi, con le aule “Alessia e Chiara”, ha aderito raccolta fondi per l’emergenza alluvione nel territorio imolese lanciata dal Comune, facendo una donazione di 1.000 euro. La Fondazione Matteo Bagnaresi ha sede a Parma, ma la famiglia è originaria di Imola, dove operano in parallelo le “aule Alessia e Chiara”, che offrono un sostegno gratuito complessivamente a 150 studenti in disagio socio economico con un doposcuola a Imola e a Parma. “Pur vivendo noi stessi di donazioni o forse proprio per questo, conosciamo bene il significato della solidarietà e della vicinanza” spiega Gabriella Pirazzini, coordinatrice della sede imolese. “Proprio per questo ci sentiamo di offrire un piccolo aiuto in questo momento di grande bisogno” aggiunge da parte sua Bruno Bagnaresi, presidente della Fondazione.

“A tutte le persone che in questi giorni e in queste ore hanno raccolto il nostro appello alla solidarietà verso i nostri concittadini così duramente colpiti, molto spesso per la seconda volta nel giro di dieci giorni, e che con grande generosità sono scesi in campo sia attraverso le donazioni sia mettendosi a disposizione, va il più profondo ringraziamento a nome di tutta la Comunità imolese, oltre che mio personale” fa sapere il sindaco Marco Panieri.

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo su https://www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola