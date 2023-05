Di seguito una serie di indicazioni per i residenti di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero

In caso di necessità si ricorda di contattare la centrale operativa dei Vigili del Fuoco al 115, per interventi di soccorso a persone e animali e il Centro Operativo Comunale (tel. 0542 602555), per la eventuale richiesta di generi alimentari o beni di prima necessità, per il supporto a sgomberare o pulire casa, per la rendicontazione dei danni subiti.

L’associazione “No Sprechi ODV” è a disposizione per fornire beni alimentari e di prima necessità a chi, evacuato o in zone critiche, ne avesse necessità. Per usufruirne, è necessario contattare il COC – Centro Operativo Comunale (TEL. 0542 602555).

Attività e servizi predisposti da HERA per l’EMERGENZA MALTEMPO – RECUPERI STRAORDINARI NELLE STRADE COLPITE DA ALLAGAMENTI

Ambiente – Per il prelievo del materiale da smaltire (mobilio, elettrodomestici, ecc.) Hera passerà appena le strade verranno riaperte alla circolazione per il ritiro come segue:

– Ingombranti, senza limite di pezzi;

– RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, es frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc), senza limite di pezzi;

– Altro rifiuto non differenziabile, senza limite quantitativo.

Non ci sono limiti nella quantità di materiale da esporre, per le utenze coinvolte dall’allagamento.

Se possibile separare RAEE, ingombranti e materiale misto indifferenziato.

I rifiuti vanno messi su suolo pubblico, in strade accessibili da un camion, non devono essere sotto alberi, portici o cavi aerei, non appoggiati a recinzioni (altrimenti il camion rischia di non riuscire a ritirarli)

Coloro che abitano in case isolate dovranno contattare il numero 0542.602555 per segnalare la necessità del servizio.

Acquedotto e fognature – Hera effettuerà i controlli necessari. Per necessità i cittadini possono far riferimento al numero del pronto intervento: 800713900.

Distribuzione Gas – Al rientro nelle abitazioni, qualora sia stata eseguita la chiusura dell’impianto gas privato, per eseguire la riattivazione gas in sicurezza Hera ricorda che occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

controllare che tutti gli apparecchi utilizzatori gas (caldaia, scaldacqua, piano di cottura, stufa, etc.) siano spenti e chiudere i rubinetti di intercettazione a monte degli apparecchi; aerare i locali ove sono installati gli apparecchi utilizzatori a gas (caldaia, scaldacqua, piano di cottura, stufa etc.), aprendo finestre, porta-finestre etc.; aprire il rubinetto generale di intercettazione posto a monte del contatore (ruotare in senso antiorario sino a fine corsa); accendere un fornello del piano di cottura (o altro apparecchio utilizzatore) dopo avere aperto il relativo rubinetto di intercettazione, controllando la fiamma sino alla completa eliminazione dell’eventuale aria presente e alla regolarizzazione dell’afflusso di gas (sempre con finestre aperte); attivare tutti gli altri apparecchi utilizzatori a gas controllandone per almeno 5 minuti il regolare funzionamento (sempre con finestre aperte).

Ricordiamo di segnalare immediatamente al numero verde 800 713 666 (indipendentemente dal fornitore) ogni anomalia di funzionamento riscontrata (mancanza di gas, irregolarità nell’afflusso del gas, irregolarità di funzionamento degli apparecchi utilizzatori, odore di gas etc).

Distribuzione energia elettrica – Al rientro nelle abitazioni, qualora sia stata eseguita la disalimentazione dell’impianto privato di distribuzione energia elettrica, per eseguire la riattivazione in sicurezza occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

controllare che tutti gli apparecchi alimentati con energia elettrica siano spenti; riarmare l’interruttore generale del proprio impianto elettrico; verificare ed eventualmente riattivare l’interruttore del contatore elettronico (CE); verificare il regolare funzionamento degli apparecchi.

Hera ricorda di segnalare immediatamente al numero verde 800 999 010 (indipendentemente dal fornitore) ogni anomalia di funzionamento riscontrata (per esempio mancanza di energia elettrica o irregolarità nella erogazione di energia elettrica).

Tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione saranno riportati su: www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola (evoluzione della situazione nel territorio