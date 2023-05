Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio: cica 300 gli sfollati

Riprende a piovere e la Vallata del Santerno lotta contro il tempo per contenere il peggioramento dei cedimenti e scongiurare nuove falle. Un quadro monitorato di minuto in minuto all’altezza del Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro Comuni della Vallata del Santerno colpiti dall’emergenza alluvione allestito nelle sale del municipio di Borgo Tossignano.

I sindaci Beatrice Poli (Comune di Casalfiumanese), Mauro Ghini (Comune di Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Comune di Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Comune di Castel del Rio) presidiano l’organo e si alternano in uscite sul campo insieme al personale di Protezione Civile, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Encomiabile il lavoro continuo del distaccamento dei volontari della Valle del Santerno, impegnati senza tregua da quasi venti giorni, un baluardo essenziale per la profonda conoscenza del territorio.

Il numero complessivo degli sfollati registra, a tutt’oggi, circa 300 unità. Persone che, dapprima convogliate nelle varie palestre a disposizione dei singoli municipi, sono ora in fase di essere ospitate negli ambienti di Villa Maria a Tossignano.

Un mosaico di assoluta drammaticità che coincide anche con l’avvio di un’importante raccolta fondi per l’emergenza alluvione a beneficio dei quattro municipi interessati dall’emergenza. Un sostegno per le famiglie, le attività ed il territorio così fortemente colpito dagli eventi metereologici avversi in atto da inizio maggio. In queste settimane di maltempo, infatti, i danni alle persone, alle attività produttive e al territorio sono ingenti e gravi. Si tratta di un evento storico per il quale i Comuni chiedono la disponibilità di un aiuto per tornare ad essere una zona forte e attrattiva.

La modalità per la donazione è quella del bonifico bancario con la specifica del Comune da sostenere e la causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’. L’utilizzo dei proventi verrà comunicato periodicamente rendicontato sul sito web degli enti.

Questi gli IBAN dei 4 Comuni:

Borgo Tossignano: IT 17 E 08542 36681 000000174128

Fontanelice: IT 17 Z 07601 02400 000017466400

Castel del Rio: IT 96 Z 07601 02400 000017328402

Casalfiumanese: IT 04 A 08542 36681 000000258076

Per l’area di pertinenza del Comune di Casalfiumanese continuano le precauzionali valutazioni tecniche relative al ponte di via Beccara nella frazione di San Martino in Pedriolo. Restano evacuati i residenti di una buona parte di via Marsiglie così come quelli del centro storico del capoluogo e di Carseggio. “Un enorme ringraziamento va formulato ai tanti volontari impegnati nelle operazioni di supporto a queste persone – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Insieme a loro c’è il personale di Asp Circondario Imolese per la presa in carico dei soggetti più fragili e l’equipe di psicologi arrivata dall’Ausl di Imola per affrontare il delicato momento emotivo connesso alla calamità”. Numerosi i sopralluoghi effettuati in data odierna per la valutazione del mosaico delle frane e le condizioni dell’assetto viabile del territorio. Un’indagine che oggi ha visto la presenza anche dell’Esercito Italiano per un’attenta valutazione dei possibili bypass da realizzare per superare le frane più importanti. Nella frazione di Sassoleone, dalla quale si può scendere utilizzando l’arteria preferenziale di via Sillaro, si lavora per ripristinare la corrente elettrica e sono stati distribuiti dei sacchetti d’acqua potabile per sopperire alle criticità della rete idrica che sono in via di risoluzione.

Difficoltà multiple a Castel del Rio per una serie di cedimenti importanti sulle vie Panoramica, Montefune, Chiesuola, Sant’Andrea, Sesdetto, Campiera, Ronco, Peschiere e Valmaggiore tutte chiuse con frane e collassi della sede stradale.

A Borgo Tossignano isolata la zona di Campiuno (3 famiglie) compreso l’agriturismo Monticello. Saltati anche i collegamenti viabili con Casola Valsenio. Smottamenti e movimenti franosi continui che fanno salire la conta degli sfollati borghigiani a circa una trentina.

A Fontanelice frane nuove su problemi ormai noti. Evacuate alcune persone in località Gaggio. E’ atteso per domani l’arrivo di altri geologi per proseguire i sopralluoghi di monitoraggio dell’ampio fronte critico. Non secondari i patemi degli animali chiusi da settimane dentro le stalle dove scarseggiano acqua e alimenti a loro disposizione.

Risposta più che positiva per la prima cernita di conferme dell’iniziativa ‘Volontari per la Vallata del Santerno’. Arrivate, tra mail di riferimento (volontari.vallatasanterno@comune.borgotossignano.bo.it) e telefono (0542.91111) ben 300 adesioni di volontari decisi di dare una mano per risollevare la situazione emergenziale. Incassate le disponibilità, per le quali i quattro Comuni valligiani estendono fin d’ora il proprio ringraziamento, si passerà al vaglio delle modalità più funzionali del fronte organizzativo per poi dare il via all’operatività. Seguirà, quindi, da parte degli enti l’opportuna comunicazione ad ogni singola persona già registrata nell’anagrafica tematica con la dislocazione per lo svolgimento della propria mansione.