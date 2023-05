Una quarantina di volontari imolesi in azione da ieri. La F.1 dona cibo a “No Sprechi”.

Continua il lavoro di tutte le forze in campo, per portare aiuto alle persone colpite dall’alluvione e cercare di liberare abitazioni e strade da acqua e fango.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta arancio per la piena dei fiumi e rossa per frane e piene dei corsi minori.

I volontari imolesi in azione da ieri – Una quarantina fra le 2.500 persone che si sono rese disponibili a portare il proprio aiuto, anche attraverso la messa a disposizione di attrezzature e materiali, sono state impegnate oggi nello sgombero dal fango e nella pulizia di alcune abitazioni in località San Vitale/Ponte Massa ed a San Prospero e nella collaborazione con l’associazione “No sprechi”, per la gestione delle forniture alimentari.

La F.1 dona cibo a “No Sprechi” – Il cibo inizialmente destinato alle hospitality del GP di F.1, visto l’annullamento della gara, è stato donato all’associazione “No Sprechi”, che oggi si è recata in autodromo per caricarlo e portarlo nella propria sede, per distribuirlo alle famiglie colpite dall’alluvione.

Situazione persone evacuate – Al momento continuano ad essere circa 330 le persone, residenti nel territorio imolese, evacuate. La massima parte ha trovato ospitalità da parenti e amici. La decina di persone che fino ad oggi è stata ospitata nel centro di accoglienza H24 allestito nella palestra Ravaglia (in via Kolbe) da domani sarà trasferita in albergo, in quanto da domani la palestra cesserà di essere utilizzata come centro di accoglienza, per essere predisposta per tornare da lunedì alle sue funzioni originarie. Alcune famiglie sono inoltre state accolte nel seminario diocesano di Montericco.

Imola in aiuto di altre città colpite dall’alluvione – Il Comune di Imola oggi è intervenuto in aiuto di altri Comuni limitrofi, duramente colpiti dall’esondazione dei corsi d’acqua. A Sant’Agata, Imola ha fatto pervenire cibo e bancali di acqua. Altri bancali di acqua sono stati inviati a Lugo. Inoltre il Comune di Imola sta collaborando con la Regione Emilia-Romagna per allestire un centro di accoglienza nell’ex sede dell’Inps, in via Garibaldi, per ospitare parte delle persone evacuate da Ravenna. Sarà allestita anche una cucina da campo. Il centro di accoglienza sarà gestito dalla Croce Rossa di Imola.

In arrivo 80 volontari della Protezione civile di Liguria e Valle d’Aosta – Ieri sera sono arrivate ad Imola due colonne mobili rispettivamente della Protezione civile della Liguria, con 60 volontari e della Protezione civile della Valle d’Aosta, con 20 volontari. Fin da oggi saranno attivati sul territorio.

Prosegue il lavoro di mappatura di strade, ponti, frane – Per quanto riguarda i ponti Area Blu non ha rilevato criticità particolari. Relativamente alle frane, al momento in via Pieve di Sant’Andrea i tecnici di Area Blu hanno rimosso la frana più piccola, mentre su quella più grande sono al lavoro l’Esercito e i Vigili del Fuoco per liberare la strada da terra e detriti. Rimangono attivi alcuni smottamenti in via Malsicura, via Montecatone, dei Colli 25, Marzabotto, Goccianello. Per quanto riguarda le strade, al momento sono chiuse le seguenti strade: via Ladello; Via Cardinala; via Merlo; via Maduno; via Gagliazzona; via Benelli; via Pieve di San’Andrea; la via Lughese è aperta, con il solo divieto di circolazione degli autocarri pesanti.

Divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei corsi d’acqua – Vale sempre per tutte le persone non addette alle attività di soccorso, alla guida di veicoli e non, il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei corsi d’acqua nel territorio del Comune di Imola, onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso.

Nuovi arrivi al canile – Inoltre, grazie alla disponibilità della cooperativa CoAla, il canile di Imola ha accolto ‘ospiti’ provenienti da altri Comuni. In questo caso si tratta di 7 cani di proprietari residenti a Conselice, che li hanno collocati temporaneamente nella struttura imolese.

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo su https://www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola