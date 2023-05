A venerdì sera raccolti 21mila euro per il sostegno alle persone colpite dall’alluvione

Scuole regolarmente aperte da domani, lunedì 22 maggio, sul territorio imolese. E’ questo l’esito del monitoraggio completato dai tecnici di Area Blu, in vista della loro riapertura. I tecnici di Area Blu hanno effettuato i sopralluoghi per la verifica sia delle alberature presenti nei cortili e giardini delle scuole sia degli edifici. Non sono state registrate problematiche né agli alberi né alle strutture. Solo in alcuni casi, viste le ingenti piogge di queste settimane, si renderanno necessari piccoli interventi di manutenzione (a livello di intonaci e vani ascensori) senza che questo abbia ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività didattica.

Raccolta fondi: a venerdì sera toccata quota 21 mila euro di donazioni

A venerdì sera la raccolta fondi lanciata dal Comune a sostegno della popolazione del proprio territorio colpita da alluvione e frane ha raggiunto quota 21 mila euro.

La raccolta ha lo scopo di aiutare chi ha subito danni ad affrontare questa fase di emergenza e nasce per accogliere la generosità di tante persone che in questi giorni si sono rivolte al Comune chiedendo come poter dare il proprio aiuto.

Per quanto riguarda la raccolta fondi, queste sono le modalità di adesione:

bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale “donazione emergenza alluvione 2023″ IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271

Pago Pa: su portale Entranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo“: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

tramite SATISPAY: sul link https://www.comune.imola.bo.it/come-aiutare

si trova il qr code per effettuare una donazione tramite l’App dedicata

E’ stato inoltre aperto un conto per donazioni dall’estero. Infatti, una docente imolese che insegna italiano in Finlandia ha segnalato che sia lei sia tanti suoi studenti hanno chiesto di poter effettuare donazioni per aiutare le persone di Imola colpite dall’alluvione.

Questi i riferimenti per poter donare dall’estero: l’iban per il comune di Imola per il c/ tesoreria

IT91-J-05034-21002-000000005271 – Bic/Swift BAPPIT22.