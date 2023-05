L’invito ai cittadini è di non recarsi nei territori della collina se non per reali motivi di necessità

Mentre in città sono state risolte tutte le chiusure o limitazioni di strade, è ancora critica la situazione sui colli a causa di moltissime frane o smottamenti. L’Amministrazione Comunale cheide quindi alla cittadinanza di non recarsi sui colli né in auto, né in bici, né a piedi, se non per motivi di reale necessità, anche laddove le strade sono percorribili.

La situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata alle 17 di oggi: