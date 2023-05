Prosegue il lavoro del Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro Comuni della Vallata del Santerno colpiti dall’emergenza alluvione

Si opera senza sosta su tutto il fronte della viabilità comunale della collina nel tentativo di riaprire quante più strade possibili con i quattro sindaci impegnati nel dialogo con la Città Metropolitana di Bologna per accelerare gli interventi sulle arterie provinciali.

A Casalfiumanese prosegue l’attento lavoro di monitoraggio della zona per programmare al meglio l’avvio dell’importante fase di rilevamenti eseguita dai geologi attesi in collina per domani.

A Castel del Rio sono continuate le lavorazioni per il ripristino di via Montefune, uno dei tre assi viabili più colpiti in area alidosiana insieme alle vie Chiesuola e Panoramica. Un intenso triplo fronte di azione che calamita da giorni le energie di volontari e aziende schierate in prima linea. Un dispiego di uomini e mezzi che non è passato inosservato agli occhi del sindaco Alberto Baldazzi desideroso di ringraziare tutti i protagonisti di questa delicata operazione.

A Borgo Tossignano è avanzato il fronte di pulizia dei rii e dei fossi a titolo preventivo per evitare criticità in caso di possibili precipitazioni nei prossimi giorni. Sotto la lente di ingrandimento del sindaco Mauro Ghini c’è ora il mosaico viabile del paese nel tentativo di diminuire il numero degli sfollati e facilitare gli approvvigionamenti agli animali presenti nelle stalle del posto.

Per quanto riguarda Fontanelice ancora attenzionata via dei Platani dove si attendono ulteriori accertamenti prima di ricollocare nelle proprie abitazioni i residenti. Molto atteso l’incontro di domani con i tecnici della Città Metropolitana di Bologna per sbloccare lo stallo che attanaglia le SP33 e SP34 soprattutto all’altezza del Passo del Prugno con i collegamenti con Casola Valsenio. Si è lavorato anche in ottica riapertura di via Monte la Pieve nella speranza di limitare i disagi degli evacuati della zona. Opere di pulizia all’altezza della piscina Conca Verde.

Aggiornamento evacuati sul territorio di vallata: Casalfiumanese 155, Fontanelice 205, Borgo Tossignano 75, Castel del Rio 80.

La modalità per la donazione è quella del bonifico bancario con la specifica del Comune da sostenere e la causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’. L’utilizzo dei proventi verrà comunicato periodicamente rendicontato sul sito web degli enti.

Questi gli IBAN dei 4 Comuni:

Borgo Tossignano: IT 17 E 08542 36681 000000174128

Fontanelice: IT 17 Z 07601 02400 000017466400

Castel del Rio: IT 96 Z 07601 02400 000017328402

Casalfiumanese: IT 04 A 08542 36681 000000258076