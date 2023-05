Il Comune invita i cittadini a non recarsi sui colli né in auto nè in bici o a piedi

La situazione frane e smottamenti nell’area collinare di Bologna rimane ancora molto difficile. Per questo il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta, fino a martedì 30 maggio, l’accesso e la permanenza in parchi e giardini della collina di Bologna e l’utilizzo in essi di qualsivoglia attrezzatura.

L’ordinanza vieta inoltre ogni manifestazione e evento che comporti aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private della collina e sospende ogni autorizzazione già rilasciata per manifestazioni che comportino aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private, dei colli.

Si dà mandato al Corpo di Polizia Locale del Comune Bologna, con l’eventuale concorso delle Forze di Polizia, di garantire il rispetto della presente ordinanza.

Rimangono aperte le singole attività ristorative e agriturismi.

Si sta lavorando intanto per riaprire alcune strade soprattutto per consentire ai residenti dei colli di circolare, ma si invita la cittadinanza a non percorrerle né in auto né a piedi né in bici.

Questa la situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata: