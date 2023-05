Il punto della situazione a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli, Ponte Massa e San Prospero

“Il nostro impegno continua ad essere costante anche in queste ore per ripulire gli edifici allagati e per assistere nell’immediato gli sfollati su tutto il territorio imolese interessato dagli allagamenti” sottolinea il sindaco Marco Panieri.

Spazzate Sassatelli – Attualmente, 120 operatori, più alcune decine di volontari, inviati dal Comune con i materiali necessari, sono attivi a Spazzate Sassatelli, una delle realtà più colpite, per sgomberare e ripulire le abitazioni. Sono un centinaio quelle che sono state risistemate, al momento. Si è inoltre cominciato a liberare via Merlo, con la messa all’opera anche di un escavatore messo a disposizione da un’azienda imolese, per rendere la strada nuovamente percorribile. E’ attivo anche un eurocargo con gru, proveniente da Maranello, reso disponibile tramite la CNA di Imola e dell’Emilia-Romagna, per smaltire rifiuti e fango. Nel fine settimana opererà anche in altre aree. Infine, le rotture dell’argine del Sillaro sono state ripristinate.

Sesto Imolese – Sono state ripristinate la via Ladello e le abitazioni attigue.

Sasso Morelli – In via Ladello la Protezione civile e l’Esercito stanno svuotando dall’acqua le ultime abitazioni ancora allagate.Sta proseguendo, inoltre, la progressiva pulizia dei rifiuti dai campi, non ancora terminata. Quasi terminato, invece l’iter di pulizia delle case lungo la via Correcchio.

Ponte Massa – Si sta intervenendo con una dozzina di volontari e attrezzature per ripulire anche le abitazioni a Ponte Massa: qui una decina di case sono state sistemate.

San Prospero – Il Comune ha inviato nei giorni scorsi una quindicina di volontari e materiali per ripulire le case e le strade. Nel frattempo via Calderina è stata ripulita dai volontari inviati, insieme alle attrezzature necessarie, dal Comune.

