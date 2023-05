Si prevede la riapertura e l’alimentazione dell’acqua a partire dal 5 giugno

L’alluvione che ha colpito Bologna e la Regione Emilia-Romagna ha danneggiato anche il canale di Reno.

Sono circa 10 i fenomeni franosi che hanno interessato il reticolo, in particolare modo all’inizio del corso d’acqua, detto Incile, e a seguire all’altezza del Paraporto Scaletta (visibile dalla ciclabile lungo il reno) e dal Rio Pazzano.

In queste condizioni il canale non può assolvere alle sue funzioni, per questa ragione sono in corso dei delicati lavori di straordinaria manutenzione per ripristinare il corso d’acqua artificiale e renderlo il prima possibile di nuovo operativo.

Lavori che consistono nella rimozione dei detriti e della vegetazione caduta nell’alveo per via delle frane, ma anche di tutti i materiali depositati a causa delle portate d’acqua dei rii collinari (particolari accumuli nella zona di via Valdossola e via Sabotino).

A quest’azione di pulizia del canale dovrà poi seguire un’attività di stabilizzazione degli argini che potrebbero essere ancora oggetto di smottamenti del terreno. L’obiettivo è di ripristinare e alimentare nuovamente il reticolo dal 5 giugno, per farlo scorrere libero da materiali e farsi trovare pronto per affrontare al meglio le nuove potenziali allerte meteo.