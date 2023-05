Solo a veicoli sotto i 35 quintali e a senso unico alternato

Dopo un sopralluogo tecnico, il sindaco Fausto Tinti ha firmato un’ordinanza che consente la riapertura del Ponte di via Fiagnano solo ai veicoli di peso sotto i 35 quintali e con transito a senso unico alternato.

«Il ponte è fermo – afferma il primo cittadino di Castel San Pietro Terme – Come già evidenziato nei giorni scorsi, una delle pile è un po’ compromessa e, per garantire l’utilizzo del ponte in sicurezza, abbiamo deviato il fiume sotto un’arcata con le pile integre. Nel sopralluogo effettuato con i tecnici della Regione, in previsione di un progetto di sistemazione più ampio, abbiamo definito un intervento di momentaneo consolidamento della pila compromessa, intervento che si concluderà entro questa settimana. Al termine dei lavori, se le valutazioni lo permetteranno, riapriremo il ponte senza limitazioni di portata, e comunque continuerà il monitoraggio».