In vallata sono arrivati anche i mezzi dell’Esercito Italiano per ristabilire collegamenti interrotti a causa delle frane.

L’assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo ha fatto visita ieri mattina alla vallata del Santerno. La vicepresidente dell’ente di viale Aldo Moro ha incontrato i quattro sindaci dell’area collinare del Circondario Imolese e il presidente dell’unione Marco Panieri.

Prima il summit in municipio a Borgo Tossignano, sede del Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per l’emergenza alluvione in collina, poi il sopralluogo per visionare i punti più critici del compromesso mosaico viabile valligiano. “Analizzate, in particolar modo, le condizioni dei collegamenti relativi alle arterie provinciali come le SP21 ‘Sillaro’, SP15 ‘Bordona’, SP33 ‘Casolana’ e SP34 ‘Gesso’ – hanno fatto sapere gli amministratori dei Comuni della Vallata del Santerno – Strade che compongono la rete portante della viabilità principale del territorio sulla quale occorre intervenire il prima possibile”.

Successivamente spazio al confronto coi primi cittadini su quelle che sono le misure di sostegno predisposte per supportare la popolazione. Da un lato c’è il Contributo per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sfollati. Dall’altro un primo gettone di aiuto fino a 5mila euro per le famiglie alluvionate, con l’anticipazione di 3mila euro, come annunciato ieri sera dal Governatore Stefano Bonaccini.

“Sviluppato anche un ragionamento sul tema delle attività produttive rimaste isolate – continuano – Ma anche, insieme ai Vigili del Fuoco con la presenza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Emilia Romagna Carlo Dall’Oppio che ringraziamo, sulle modalità di raggiungimento di alcune stalle per la consegna dei beni di prima necessità dopo che nei giorni scorsi si è provveduto per via aerea mezzo elicotteri. Unitamente al ragionamento della preziosa presenza del distaccamento volontario dei vigili del fuoco della Vallata del Santerno”.

Sul fronte operativo la novità di giornata registra l’arrivo dei mezzi dell’Esercito Italiano già in azione sulla SP34 ‘Gesso’ per la realizzazione di due bypass per superare le frane piombate sulla carreggiata. I militari hanno anche visionato la SP33 ‘Casolana’ per iniziare l’elaborazione di un possibile piano d’azione funzionale per ristabilire i collegamenti.

Sul fronte Città Metropolitana, invece, si lavora sulla parte alta della SP21 ‘Sillaro’ per materializzare un passaggio alternativo e superare il fronte franato. Opere avviate dopo l’incontro di ieri tra gli amministratori del territorio, Prefettura, Città Metropolitana, Esercito Italiano e Vigili del Fuoco, per valutare in maniera complessiva il tema del ripristino della viabilità nella Vallata del Santerno.

Aggiornamento evacuati della collina al 31.05.2023: Fontanelice 161, Castel del Rio 84, Borgo Tossignano 75 e Casalfiumanese 66.

Continua la campagna ‘Donazione emergenza alluvione 2023’. L’utilizzo dei proventi verrà comunicato periodicamente rendicontato sul sito web degli enti.

Questi gli IBAN dei 4 Comuni:

Borgo Tossignano: IT 17 E 08542 36681 000000174128

Fontanelice: IT 17 Z 07601 02400 000017466400

Castel del Rio: IT 96 Z 07601 02400 000017328402

Casalfiumanese: IT 04 A 08542 36681 000000258076