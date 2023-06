Le due panchine sono collocate nel giardino Walter Grandi, in via Benedetto Croce

Sono state inaugurate nel parco Walter Grandi, in via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella le due panchine viola, il colore della gentilezza, poste l’una di fronte all’altra, dove i bambini e le loro insegnanti hanno scritto nei giorni precedenti parole gentili destinate ai fruitori del parco, un messaggio positivo per tutto il quartiere.

All’inaugurazione erano presenti gli alunni del Gruppo territoriale dei Servizi educativi 0/6 del quartiere Campanella, le loro educatrici e docenti e le famiglie, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, l’assessora Ambiente e Gentilezza, Elisa Spada, e l’Associazione “Insieme per un futuro migliore”, esempio concreto di gentilezza e generosità che si traducono in solidarietà e inclusione.

L’idea della “panchina della gentilezza” è nata all’interno del gruppo territoriale dei Servizi educativi 0/6 del quartiere Campanella, riflettendo nel corso dell’anno scolastico su come attivare la partecipazione delle famiglie e il raccordo con il territorio, promuovendo iniziative “di quartiere”, superando la logica della singola scuola/servizio.

Il gruppo territoriale dei Servizi educativi 0/6 del quartiere Campanella è formato dalla scuola dell’infanzia statale Pulicari, dal nido e dalla scuola dell’infanzia comunali Campanella e dalla scuola dell’infanzia paritaria Santo Spirito.

I gruppi di lavoro territoriali 0/6 ricalcano, infatti gli stradari degli Istituti Comprensivi di Imola e Circondario e comprendono servizi di tutti i gestori: Comune, Stato, Terzo Settore.

“L’inaugurazione delle panchine viola è l’occasione per condividere un percorso che mette al centro la gentilezza come base per costruire relazioni positive. Queste relazioni, sulle quali educatrici ed educatori hanno lavorato all’interno delle scuole con i bambini, sono uscite nello spazio pubblico coinvolgendo le famiglie nella pulizia e cura dei giardini, nel camminare nel quartiere per andare a conoscere chi lo abita o le attività che lo animano. La gentilezza contribuisce a rafforzare il senso di comunità e in momenti come quello che stiamo vivendo è particolarmente importante” commentano Elisa Spada, assessora Ambiente e Gentilezza e Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola.