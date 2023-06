Lavori in corso da martedì 6 giugno per l’allacciamento di nuove condutture

Nell’attuale fase di avanzamento del cantiere di via Cavour, dovrà essere chiuso al traffico per alcuni giorni a partire da martedì 6 giugno il tratto di via Mazzini all’incrocio con via Cavour, per poter effettuare l’allacciamento delle nuove condutture installate nell’autunno scorso con quelle presenti in via Mazzini.

La chiusura di quel tratto di strada impedirà di fatto l’accesso dei veicoli anche alla parte bassa di via Cavour, che dallo scorso dicembre era stata regolarmente aperta al traffico con un’asfaltatura temporanea, dopo il termine dei lavori sotto la sede stradale.

Terminati gli allacciamenti, mentre via Mazzini sarà riaperta al traffico, la parte bassa di via Cavour rimarrà chiusa, poiché partirà la realizzazione della nuova pavimentazione nel tratto compreso fra via Mazzini e via San Pietro.

«Abbiamo personalmente avvisato tutti i commercianti coinvolti – informa il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti – In particolare, per il primo tratto il cronoprogramma pone fine ai lavori il prossimo 7 luglio. Chiediamo a cittadini ed esercenti di avere ancora un po’ di pazienza: a fine cantiere, vi restituiremo una città ancora più bella ed efficiente dal punto di vista della fruizione di cittadini e turisti e della viabilità accessoria».

Questi lavori fanno parte del progetto di riqualificazione del principale asse viario del centro storico di Castel San Pietro Terme, che è stato diviso in tre parti. Nella primavera 2022 l’intervento aveva riguardato la parte alta di via Matteotti, nell’autunno scorso la parte bassa di via Cavour e dalla seconda metà di gennaio si sta lavorando nella parte alta di via Cavour, compresa fra via San Pietro e piazza Garibaldi.

Come nei due precedenti stralci dell’opera, il primo e più consistente intervento è il rifacimento da parte di Hera delle sottostanti reti di acqua e gas e dei relativi allacci alle utenze, della raccolta delle acque meteoriche stradali e delle acque meteoriche dei pluviali dei fabbricati. L’opera sarà conclusa con il rifacimento della pavimentazione in porfido su tutta la via Cavour, a cura del Comune e finanziato con fondi regionali.