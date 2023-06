Il baritono è stato vittima di un incidente avvenuto qualche giorno fa in via Duca D’Aosta a Forlimpopoli per un cedimento strutturale della propria bici

Il famoso baritono Giuliani nella rovinosa caduta ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, perdendo i sensi. È stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri.

Il baritono, tramite il Nuovo Sindacato Carabinieri, vuole interessare il Generale Zuccher, comandante della Legione Carabinieri di Bologna, per ringraziare il Carabiniere Gianluca Iammarino di stanza a Forlimpopoli per l’aiuto prestatogli e per la grande professionalità e umanità messa in campo.