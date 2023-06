Prosegue intanto il lavoro dei militari dell’Esercito Italiano sulla SP34 “Gesso”

Una prima giornata di ringraziamenti per tributare il doveroso omaggio ai tanti volontari, al personale delle Forze dell’Ordine, dei Comuni, dell’ASP ed ai Vigili del Fuoco, in particolare quelli del distaccamento della Valle del Santerno, schierati in prima linea fin dalle prime battute dell’emergenza alluvione in collina. Una calamità che sulle pendici del circondario imolese si è manifestata in tutta la sua forza devastatrice con centinaia di frane e smottamenti.

Così, nella giornata di ieri, i quattro sindaci della vallata, Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio), hanno voluto manifestare tutta la loro riconoscenza davanti a questo fronte di spontanea generosità e concreta attivazione consegnando ad ogni persona una pergamena personalizzata di gratitudine.

All’evento, che si è tenuto nel pomeriggio nello splendido parco di Villa Manusardi a pochi passi dal centro storico di Casalfiumanese, hanno preso parte anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, Carlo Dall’Oppio e il presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri e il Vescovo Mosciatti.

Sentite le parole del Governatore Bonaccini all’indirizzo dei territori più colpiti della collina. Dal tributo alla tenacia del popolo romagnolo, che si è subito rimboccato le maniche al cospetto del dramma, alla volontà di sostenere tutte le famiglie in difficoltà a causa della calamità. Ma anche gli intenti tempestivi e concreti di ricostruzione, condivisi con le più alte cariche del Governo, come fu fatto nel post sisma dell’Emilia nel 2012.

“Il doveroso omaggio a quei 182 volontari che hanno risposto presente nei momenti immediatamente successivi alla piaga naturale – hanno detto i sindaci Poli, Ghini, Meluzzi e Baldazzi (presente il vicesindaco alidosiano Davide Righini) -. Un primo appuntamento di ringraziamento sincero, a 30 giorni esatti dalle prime criticità causate in collina dal maltempo, a cui faranno seguito altre iniziative similari perché l’emergenza non si ferma e avremmo ancora bisogno dell’aiuto di tutti. Questo è il momento di innescare un percorso partecipato di ricostruzione della vallata perché queste terre meritano di tornare al loro splendore. Un patrimonio strategico per l’area circondariale, e non solo, costituito da eccellenze e professionalità che vanno tutelate e salvaguardate. Oggi più che mai”.

Sul fronte operativo, intanto, continua il lavoro dei militari dell’Esercito Italiano sulla SP34 ‘Gesso’ per la realizzazione di due bypass per superare le frane piombate sulla carreggiata. Rientrati in residenza anche una trentina di ospiti della comunità di recupero ‘Il Sorriso’ di Fontanelice.

Aggiornamento evacuati della collina al 03.06.2023: Fontanelice 129, Castel del Rio 38, Borgo Tossignano 70 e Casalfiumanese 66.

Continua la campagna ‘Donazione emergenza alluvione 2023’. L’utilizzo dei proventi verrà comunicato periodicamente rendicontato sul sito web degli enti.

Questi gli IBAN dei 4 Comuni:

Borgo Tossignano: IT 17 E 08542 36681 000000174128

Fontanelice: IT 17 Z 07601 02400 000017466400

Castel del Rio: IT 96 Z 07601 02400 000017328402

Casalfiumanese: IT 04 A 08542 36681 000000258076