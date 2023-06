Le benemerenze sono state assegnate a Auser, Gruppo Coind e a cittadini che si sono distinti per generosità e altruismo

E’ stata una manifestazione intensa, quella che in occasione della festa della Repubblica, ha celebrato il volontariato “cuore pulsante di Castel Maggiore e della Repubblica”. Davanti a centinaia di cittadini, nel contesto del parco Staffette Partigiane animato da stand allestiti dalle associazioni di volontariato, l’amministrazione comunale ha conferito e benemerenze civiche di Castel Maggiore: l’Ape d’oro e le Api d’argento, consegnate quest’anno alla presenza dei sindaci dei paesi gemellati di Drensteinfurt, Ingré, Blessington.

L’Ape d’Oro anno 2023 è andata ad Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, che conta a Castel Maggiore un importante gruppo di volontari.

Ape d’Argento al Gruppo Coind, affermato gruppo industriale cresciuto a Castel Maggiore e riconosciuto come una delle più grandi torrefazioni italiane, caratterizzata da una grande attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa, come dimostrano le esperienze maturate in occasione dell’emergenza Covid e dell’accoglienza dei profughi della guerra in Ucraina.

Ape d’Argento anno 2023 anche ad Oscar Mattioli, generoso animatori degli orti comunali e a due giovani coniugi, Anastasia Scardamaglio e Alessandro De Vita, due eroi del quotidiano, protagonisti di un gesto di altruismo nel felice imprevisto di un parto improvviso: nel buio della sera inoltrata, non esitarono a scendere dal proprio appartamento per accorrere alla richiesta di aiuto proveniente dalla strada e, guidati dall’operatore del 118 in videochiamata, insieme al papà aiutarono una vicina di casa a dare alla luce una bimba.

La Sindaca Belinda Gottardi ha sottolineato il grandissimo ruolo del volontariato e l’importanza dell’altruismo e dell’impegno, a partire dall’alluvione che il 17 maggio scorso ha investito anche Castello, il borgo storico di Castel Maggiore: “Voglio ringraziare le decine di giovani che hanno raccolto l’appello e hanno offerto disponibilità, dando un importante e concreto contributo al ripristino delle abitazioni delle aree invase dal fango. Grazie anche al supporto dei volontari che hanno preparato e distribuito panini e pasti caldi, così come al fornaio che ha fornito gratuitamente il primo ristoro nell’emergenza”. A proposito dell’alluvione, la Sindaca ha anche espresso la gratitudine della città per il prezioso e indispensabile intervento delle associazioni della Protezione Civile, dei militari del Reggimento Genio Ferrovieri, della Polizia Locale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del 118.

Nell’ambito della manifestazione, sono stati anche assegnati i premi al merito sportivo, che hanno riguardato in particolare atleti del Pattinaggio artistico, della danza sportiva, del calcio e del motocross.