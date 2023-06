Da oggi inizia il progressivo ritorno alla normalità

È terminata la raccolta straordinaria casa per casa dei materiali ingombranti, RAEE e indifferenziati danneggiati dalle alluvioni e inizia il progressivo rientro alla normalità dei servizi ambientali nei territori del bolognese e dell’imolese colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo del mese di maggio. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, Hera ha previsto un servizio ordinario potenziato per la raccolta dei rifiuti iniziato oggi, martedì 6 giugno. Nelle zone dove entra in vigore il servizio ordinario potenziato, non sono più ammessi conferimenti su strada.

Come funziona il servizio ordinario potenziato di raccolta dei rifiuti

Il servizio ordinario potenziato di raccolta dei rifiuti prevede per tutto il mese di giugno il ritiro degli ingombranti su appuntamento senza limiti di pezzi né di quantità. Il ritiro si prenota come sempre al numero del Servizio Clienti di Hera 800.999.500, gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00; il sabato dalle 8:00 alle 18:00.