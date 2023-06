In vendita una t-shirt il cui ricavato sarà devoluto per iniziative a favore delle comunità e dei territori colpiti

#AMOREINFINITO X ER. Anche le V Nere in campo per le comunità e i territori colpiti dall’alluvione. Grazie a una speciale t-shirt in vendita in questi giorni, il cui ricavato sarà interamente devoluto per iniziative di sostegno e solidarietà.

E’ stato lo stesso amministratore delegato della Virtus Segafredo Luca Baraldi, a Bologna presso la sede della Regione, a consegnare la maglia al presidente della Regione Stefano Bonaccini.

“Dal mondo sportivo un altro importante segnale di affetto e vicinanza – ha detto Bonaccini nel ringraziare Virtus Segafredo e Macron spa -. Siamo molto onorati che una società così prestigiosa, che porta sulle sue divise il logo della Regione Emilia-Romagna, abbia deciso di dare il proprio sostegno. E sappiamo quanto lo sport sia un veicolo straordinario per trasmettere valori positivi”.

“Un’iniziativa che il nostro presidente Massimo Zanetti, insieme a tutti noi, ha fortemente desiderato come segno di estrema vicinanza alle popolazioni della nostra regione – ha detto Baraldi -. Proporremo questa maglia fino alla fine della stagione. La richiesta è tantissima, da parte dei tifosi.”

Alla consegna della t-shirt presente anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

Dove acquistare la maglia

La maglia, che è stata indossata durante il riscaldamento anche dai giocatori della Virtus Segafredo Bologna in occasione delle due gare casalinghe di Semifinale Playoff, è in vendita presso il Macron Store di via Stalingrado e presso il Macron Store della Segafredo Arena in occasione di Gara3 e Gara4 di Finale Playoff, rispettivamente mercoledì 14 giugno e venerdì 16 giugno.

La t-shirt, che è stata realizzata grazie alla collaborazione di Macron Spa, è nera con al centro il disegno di un campo di basket. Sul vertice alto, all’esterno, compare in bianco la scritta V NERE IN CAMPO PER seguita dalla scritta EMILIA ROMAGNA, il logo della Virtus e in rosso il disegno della cartina geografica della regione. In basso è stampato l’hashtag #AMOREINFINITO X ER. Sul petto, in bianco, il Macron Hero, lo stemma della Virtus Segafredo Bologna sotto al quale è inserito il logo della Regione Emilia-Romagna.