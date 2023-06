A Sesto Imolese riaperta oggi la parte nuova del cimitero

Passo dopo passo, c’è un lento ritorno alla normalità nelle zone del territorio comunale colpite dall’alluvione e dalle frane. Un’altra novantina di persone evacuate ha fatto rientro nelle proprie abitazioni, da domani riaprirà la parte nuova del cimitero di Sesto Imolese e sono iniziati i lavori per ripristinare la sicurezza degli argini dei fiumi e dei lungofiumi.

Segnali positivi che non fanno abbassare la guardia e l’attenzione e spingono tutte le forze in campo a proseguire alacremente nel lavoro di pulizia e ripristino, per fare sì che ad oltre un mese dalla prima alluvione si possa ritornare ad una condizione di normalità.

Il sindaco Marco Panieri ricorda che “come Comune di Imola abbiamo speso oltre 300.000€ per rifacimento fossi, gestione dell’emergenza, messa in sicurezza delle strade colpite da frane e per prosciugare le vaste aree allagate, mentre la Regione Emilia-Romagna ha in corso interventi di somma urgenza su argini e lungofiume del torrente Sillaro per oltre 4 milioni di euro, in due punti: via Merlo e via Dozza, oltre ad intervenire su due rotture minori, in via Ladello e via Case nuove”.

Altri interventi più puntuali di ripulitura e rimozione dei tronchi sono mappati e in programma, nel territorio comunale, appena le condizioni degli argini consentiranno l’accesso di mezzi Pesanti. La Protezione Civile regionale e quella comunale di Imola monitorano costantemente la situazione e i livelli idrometrici.

Infine, prosegue la raccolta fondi promossa dal Comune.

A testimoniare il graduale, progressivo ritorno alla normalità c’è la riduzione del numero delle persone evacuate ed ancora fuori casa. Attualmente sono una quarantina, infatti, le persone in attesa di rientrare nelle proprie abitazioni: di cui 9 che sono ospitate in albergo e una trentina che ha trovato ospitalità da parenti e amici. Mentre alla fine della settimana scorsa erano in totale 130 le persone evacuate.

Parziale riapertura del cimitero di Sesto Imolese – Il cimitero di Sesto Imolese, che era stato chiuso nelle scorse settimane perché allagato, dopo essere stato interessato da due eventi alluvionali, da giorni è stato oggetto di un importante intervento di bonifica e di pulizia. Da oggi, 7 giugno, la parte nuova del cimitero sarà riaperta. L’ingresso avviene dal cancello posto dalla parte del parcheggio. Al momento, il cancello deve essere aperto a mano, perché è ancora scollegato dalla rete elettrica. L’energia elettrica, infatti, è disattivata in tutto il cimitero, per cui le luci votive al momento non funzionano. I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima l’intero impianto elettrico, mentre proseguono anche le pulizie nella parte vecchia del cimitero: se le condizioni meteo lo consentiranno, questa area dovrebbe essere riaperta entro questo fine settimana.

Situazione strade – Nelle aree colpite dall’alluvione e dalle frane, per quanto riguarda le strade, a Spazzate Sassatelli al momento è aperta a senso unico alternato, causa lavori di pulizia e ripristino, via Cardinala incrocio con strada provinciale 9; via Merlo è aperta solo ai residenti; tutte le altre strade sono riaperte al traffico. Inoltre via Ponticellli Pieve, per chi proviene dalla Montanara è aperta a senso unico alternato, causa frana, per i mezzi fino a 7,5 ton. E’ invece ancora chiusa via Ponticelli Pieve per chi proviene da Montecatone. Infine, in zona Tre Monti, la via Lola è percorribile a senso unico alternato, nel tratto interessato dalle frane.

Continua la gara di solidarietà – Continua la gara di solidarietà da parte degli imolesi, e non solo, a favore delle persone e realtà del nostro territorio colpite dall’emergenza maltempo. Alla data odierna, la somma raccolta dal Comune ha raggiunto i 170 mila euro, frutto delle donazioni di singoli cittadini, oltre che di enti, associazioni, aziende e realtà sociali.

Ricordiamo che le modalità di adesione alla raccolta fondi lanciata dal Comune, insieme alla popolazione, sono le seguenti:

bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale “donazione emergenza alluvione 2023″ IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271

Pago Pa: su portale Entranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo“: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

tramite SATISPAY: sul link https://www.comune.imola.bo.it/come-aiutare

si trova il qr code per effettuare una donazione tramite l’App dedicata

Questi i riferimenti per poter donare dall’estero: l’iban per il comune di Imola per il c/ tesoreria

IT91-J-05034-21002-000000005271 – Bic/Swift BAPPIT22.

Sarà resocontato quanto donato e come verranno utilizzate le risorse raccolte.

Tutti gli aggiornamenti sul maltempo su https://www.comune.imola.bo.it/maltempo-imola