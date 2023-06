Tre tappe a Monterenzio e Monghidoro, nel bolognese, e Casola Valsenio, nel ravennate. L’incontro con i sindaci e il sopralluogo sul territorio

L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti, Turismo e Commercio, Andrea Corsini, sabato 10 giugno, sarà in visita nelle zone alluvionate dell’Appennino per testimoniare la vicinanza e la solidarietà della Regione alle popolazioni colpite e per verificare concretamente i lavori necessari al ripristino delle condizioni di normalità, in modo particolare per quanto riguarda la viabilità.

Tre le tappe in programma: Monterenzio e Monghidoro – dove si svolgerà regolarmente il Campionato mondiale Uci E – MTB XC di mountain bike -, nel bolognese e a Casola Valsenio, nel ravennate.

All’incontro istituzionale con i sindaci, seguirà il sopralluogo sul territorio.

In precedenza, l’assessore Corsini era stato col presidente Bonaccini a Sant’Agata sul Santerno e Solarolo (1^ giugno) e prima a Conselice (31 maggio); poi aveva fatto un sopralluogo a Castel Bolognese e infine, insieme all’assessore Taruffi a Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Roncofreddo (25 maggio).