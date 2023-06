Proseguono a pieno ritmo gli interventi di ripristino del canale

Al canale di Reno, fuori servizio a causa di ostruzioni dovute a frane e detriti provocati, in più punti, dagli eventi calamitosi delle scorse settimane, sono in corso ingenti lavori di manutenzione e ripristino. Per questa ragione il canale è tutt’ora in secca.

Sono terminati gli interventi di rimozione dei detriti, accumulati dalle frane, lungo il canale nel tratto che va dal manufatto di derivazione detto “il Boccaccio” (alla Chiusa di Casalecchio) fino a via Porrettana, e stanno per terminare i lavori nel tratto che va dal Paraporto Scaletta al Rio Pazzano.

Sono iniziate da pochi giorni, nel tratto sotterraneo del canale dalla griglia della Certosa in via Sacco e Vanzetti fino a via Sabotino, le operazioni di rimozione del materiale che i rii collinari hanno sversato all’interno del canale, attraverso gli scolmatori, durante l’alluvione dei giorni scorsi.

In questi giorni sono stati recuperati circa 600 pesci che erano rimasti intrappolati nell’alveo del canale nel tratto che va dal Ponte della Certosa fino allo sgrigliatore.