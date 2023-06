“Rampante”, opera dell’artista Arman, è un assemblage di cinque metri di altezza di una pila di repliche in bronzo della Ferrari F40

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il restauro del monumento “Rampante” dell’artista Armand Pierre Fernandez, noto come Arman, posto all’ingresso dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Iniziati il 24 marzo scorso, i lavori di restauro erano stati completati entro 16 maggio scorso, per essere inaugurati nel fine settimana del Gran Premio di F.1 del 19-21 maggio. Con l’annullamento del Gran Premio, causa l’alluvione in Romagna, anche l’inaugurazione è stata posticipata in concomitanza con il passaggio della 1000 Miglia in città ed in autodromo.

Il Comune di Imola, insieme con Franco Calarota, fondatore della Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., di Bologna, in accordo con la Sagis (società che allora gestiva l’autodromo) commissionò ad Arman un monumento dedicato alla Ferrari. “Rampante”, questo il titolo dell’opera, è un assemblage di cinque metri di altezza di una pila di repliche in bronzo della Ferrari F40, il primo monumento dedicato alla vettura della Casa di Maranello. La stessa Ferrari diede ad Arman il colore rosso originale per dipingere il monumento.

Realizzata nel 1999, l’opera venne inaugurata il 30 aprile di quell’anno, in occasione del Gran Premio di F.1 che si corse domenica 2 maggio, alla presenza, fra gli altri, di Arman, Bernie Ecclestone, Jean Todt, Piero Lardi Ferrari, dell’allora sindaco di Imola Raffaello De Brasi, dell’allora presidente della Sagis (società che gestiva l’autodromo), Federico Bendinelli e di Franco, Roberta e Alessia Calarota. La domenica successiva, il 2 maggio 1999, Michael Schumacher e la Ferrari vinsero il Gran Premio di San Marino.

Il restauro è stato affidato a Giacomo Perna, di Roma e a un suo collega. Si tratta di due restauratori con laurea magistrale conseguita all’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma (ISCR): uno specializzato nel restauro dei monumenti in metallo e lega, uno specializzato nel restauro dei materiali e manufatti contemporanei.

I lavori di restauro sono stati organizzati e seguiti dallo studio di progettazione I-DEA, mentre il cantiere è stato allestito dalla ditta “Mento ponteggi srl”. Il costo complessivo è di 36 mila euro (più Iva), che è stato sostenuto da Formula Imola e da sponsor privati, come Ecocertificazioni.

“Il restauro del monumento, atteso da tanto tempo, da cittadini, appassionati finalmente è stato completato. Anche il Consiglio comunale, attraverso una mozione presentata dal Gruppo Imola Corre, si era espresso in merito. Dopo il “semaforo verde” della Fondazione Arman, a cui fanno capo tutte le opere dello scultore francese scomparso, si è partiti con le procedure di affidamento. Abbiamo studiato con i tecnici il metodo migliore per questo lavoro, non facile perché lo scopo è quello di riportare alla luce il colore rosso Ferrari delle origini. Siamo soddisfatti dell’esito raggiunto dal restauro e di aver così restituito alla città ed a tutti coloro che lo visiteranno, il monumento ritornato alla sua originale bellezza, proprio nel 70.o compleanno dell’Autodromo” commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

Da parte sua Pietro Benvenuti, direttore Autodromo sottolinea: “il monumento di Arman è uno dei simboli dell’Autodromo, e così, insieme all’Amministrazione Comunale, ci siamo attivati per ottenere le necessarie autorizzazioni ad intervenire sull’opera. Grazie a due restauratori laureatisi presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, la scultura è stata riportata alla sua colorazione originale e vuole essere un omaggio che vogliamo fare alla cittadinanza ed a tutti i turisti che verranno a visitare l’Autodromo proprio nel 70° dalla nascita del Circuito”.