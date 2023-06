Ecco le informazioni su come richiedere aiuti e sostegni in seguito al maltempo del mese di maggio

Sono diverse le procedure che i nuclei familiari della vallata del Santerno possono avviare per richiedere le misure di sostegno messe in campo a fronte dell’emergenza. I quattro municipi del territorio collinare del Nuovo Circondario Imolese hanno pubblicato sui propri siti web tutte le informazioni utili, le apposite modulistiche ed i relativi allegati corredate da specifiche indicazioni per la consegna delle domande. Non solo. Per quanto riguarda il Contributo per l’Autonoma Sistemazione presso il Centro Operativo di Vallata allestito nelle sale del comune di Borgo Tossignano è funzionante da ieri, e lo sarà fino al prossimo 29 giugno, lo sportello informativo e di assistenza per la compilazione della specifica domanda nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 17. Si invitano i cittadini legittimati a fissare anticipatamente un appuntamento chiamando il numero di telefono 335.1918515.

Attivate anche le modalità per l’ottenimento di quel primo contributo di immediato sostegno dalla Regione destinato al supporto delle famiglie che hanno dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. Si tratta, come noto, di un acconto di 3mila euro estendibile fino a 5mila euro come saldo successivo a fronte di rendicontazione per attestare la spesa dell’acconto accreditato e per ricevere l’eventuale saldo. A questo, si aggiunge un ulteriore contributo forfetario di 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata, per definire nel dettaglio le entità dei danni che saranno riconosciuti con ulteriori fondi.

La modulistica, ed i relativi allegati, sono disponibili sui portali web dei quattro municipi e può essere consegnata a mano presso gli uffici degli enti o spedita mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

I Comuni, alla ricezione delle domande dei cittadini, verificano i dati dichiarati e trasmettono al presidente della Regione, commissario per l’emergenza, e al Dipartimento nazionale della Protezione civile i dati minimi (nome, cognome, telefono, mail e codice IBAN) per procedere ai pagamenti, che non graveranno per gli aspetti amministrativo-contabili sugli enti locali. Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie alle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023. Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo, che è fissato al 31 ottobre 2023.

Il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), invece, è destinato ai cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case per gli eventi che hanno colpito l’Emilia-Romagna dal 1° maggio e che hanno trovato un alloggio alternativo (ad esempio presso parenti o amici, oppure in roulotte e camper). La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023, tramite specifico modulo disponibile nei siti web dei municipi, presso il Comune in cui si trova la casa sgomberata nei giorni e orari di apertura degli uffici oppure presso il Centro Operativo di Vallata ubicato nel municipio di Borgo Tossignano con accesso al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8 alle 17. In alternativa, è sempre possibile spedire la domanda tramite raccomandata A.R. o PEC agli indirizzi dei Comuni:

comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it

comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

Si ricorda, come sopra menzionato, l’attivazione presso il Centro Operativo di Vallata dello sportello informativo e di assistenza per la compilazione della domanda di Contributo per l’Autonoma Sistemazione nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 17 previo appuntamento telefonico (335.1918515).

Sempre possibile per cittadini ed imprese, poi, presentare al proprio Comune di pertinenza una prima segnalazione informale con stima di massima dei danneggiamenti provocati da alluvione o movimenti franosi tramite gli specifici moduli presenti sui portali web dei singoli enti.

Sul fronte del comparto agricolo, infine, le organizzazioni professionali unitamente al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale continuano il censimento dei danni da frana su aree private che coinvolgono sia terreni che fabbricati rurali. Si prega pertanto di compilare la modulistica disponibile sui portali web dei quattro Comuni della vallata e di farla pervenire all’indirizzo PEC romagnaoccidentale@pec.it.