L’edificio ristrutturato è in via Selice, vicino sia al centro storico sia alla stazione

E’ stato inaugurato l’immobile di via Selice 119, oggetto di una completa ristrutturazione da parte della Fondazione Istituzioni Riunite di Imola, che è proprietaria dell’edificio.

L’intervento ha consentito la realizzazione di dodici nuovi alloggi, almeno la metà dei quali sarà destinato agli studenti del polo universitario di Imola, vista la localizzazione dell’edificio, che si trova in zona strategica, in prossimità del centro storico e della stazione dei treni.

All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Panieri, il presidente della Fondazione IRI, Iacopo Annese, tutte le rappresentanze delle forze dell’ordine cittadine, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. Al termine dei saluti delle autorità presenti, è stata impartita la benedizione da parte di don Andrea Querzè in rappresentanza del vescovo. Al taglio del nastro è seguita una breve visita ai nuovi appartamenti, guidata dall’ing, Fabrizio Dallacasa, consigliere della Fondazione IRI.

“L’investimento della Fondazione Istituzioni Riunite Imola sarà strategico per la nostra città per molti motivi. Non solo la rigenerazione urbana in una zona, quella di via Selice antica, che sta vivendo e vivrà un’importante trasformazione, non solo un immobile pubblico che torna valorizzato e utile per la collettività, ma anche una destinazione lungimirante per quelle che sono le necessità di oggi a Imola – sottolinea il sindaco Marco Panieri -. Con quest’operazione saranno a disposizione 12 nuovi appartamenti in un punto strategico della città, vicino al centro e strategico per i mezzi di trasporto, dei quali 6 saranno subito messi a disposizione degli studenti universitari del Polo UNIBO a Imola come facilitazione sulla scia di servizi accessori messi a disposizione di chi vuole studiare qui e altri 2 appartamenti a “Homing First”, gestito da Caritas, per il sostegno alle fasce più deboli”.

“Ci tengo a ringraziare l’allora Consiglio d’Amministrazione presieduto da Edore Campagnoli che ha avviato il progetto e il nuovo CdA presieduto da Iacopo Annese che l’ha portato avanti e ultimato, con il quale stiamo condividendo i progetti futuri con sintonia e collaborazione, oltre alla Segreteria della Fondazione per il prezioso lavoro che ha garantito la continuità amministrativa e operativa in questo percorso – aggiunge il sindaco Panieri -. Infine un grazie alle Forze dell’Ordine per la presenza e per la loro sensibilità, che dimostrano in ogni occasione.

“Si tratta di un intervento in linea con lo scopo della Fondazione volto ad intercettare e, possibilmente, rispondere alle esigenze abitative della collettività territoriale di riferimento, che nasce con l’obiettivo di costituire un’offerta alla domanda di alloggi proveniente dagli studenti universitari, un mercato “nuovo” per Imola, generato dal polo universitario cittadino in costante crescita. Gli studenti trovano difficilmente offerta dal mercato tradizionale delle locazioni abitative, maggiormente orientato a soluzioni stabili e non stagionali – dichiara l’avv. Iacopo Annese, presidente della Fondazione IRI -. Grazie all’intervento edilizio realizzato dalla Fondazione, inizialmente almeno sei alloggi saranno riservati a studenti universitari che potranno usufruire di unità abitative arredate e dotate di connettività Internet, a prezzi accessibili”.

Riguardo agli altri appartamenti, il presidente Annese spiega: “dei dodici nuovi appartamenti realizzati, due saranno concessi alla Homing First, che vanno ad aggiungersi ai sette appartamenti già concessi in dotazione dalla Fondazione all’Ente, per soddisfare le esigenze abitative delle fasce più deboli. Le restanti unità resteranno temporaneamente a disposizione per eventuali esigenze di nuclei colpiti dall’emergenza alluvione”.

“Davvero felicissima dell’odierna inaugurazione degli alloggi nell’immobile della Fondazione Istituzioni Riunite Imola. una importante collaborazione iniziata tempo fa che oggi ha reso evidenti i suoi frutti. Per l’Alma Mater una straordinaria opportunità quella che la Fondazione ha voluto offrire con i nuovi bellissimi alloggi nella città di Imola disponibili anche per studenti universitari di UNIBO. Un sentito e doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono tanto adoperati per conseguire questo importante risultato, nella piena convinzione che questa opportunità sarà prontamente colta con grande apprezzamento ed entusiasmo” commenta la prof. Patrizia Tassinari, referente accademico della sede UNIBO di Imola.