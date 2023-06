Economia e, in particolare, agricoltura sono rimaste mortalmente colpite da queste alluvioni

Nel territorio comunale di Imola, complessivamente a causa degli eventi alluvionali del 2 maggio e del 16-17 maggio ci sono state circa 50 strade comunali chiuse e oltre 300 sfollati. I costi di somma urgenza per la gestione immediata dell’emergenza (alloggi, mezzi di soccorso, provvisoria messa in sicurezza delle strade franate, cartellonistica, assistenza alla popolazione, messa in sicurezza di piani viabili e di rivali smottati) sono pari a un milione di euro come Comune di Imola, comprensivo dei 200.000€ relativi all’alluvione del 2 maggio. A questa cifra, bisogna aggiungere circa 4,5 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico per una ricostruzione completa (fra i quali rifacimento fossi e strade). E’ escluso dal totale un intervento ingente per un infrastruttura intercomunale quale la Ciclovia del Santerno, per la quale occorrono 1,5 milioni di euro per ripristinarne la percorrenza con un focus di intervento su tre macro-aree: Mordano, Imola e la Vallata.

Oltre a questo quadro, coordinato e rendicontato dal Comune di Imola, nel territorio sono già in corso interventi di somma urgenza finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e coordinati dall’Agenzia regionale di Protezione Civile con oltre 5 milioni di euro stanziati solo per il ripristino degli argini del torrente Sillaro. Dei quali, 200.000€ per riparare l’argine in via Tiglio (Imola), 200.000€ per via Ladello (Imola), 200.000€ per via Case Nuove (Imola), oltre a 500.000€ all’altezza del Ponte della Bettola e Ponte Dozza e 300.000€ a Portonovo di Medicina. Il cantiere più importante è stato in via Merlo / via Dozza a Imola, che ha cubato oltre 3.000.000€ per una rottura dell’argine larga 40 metri e alta 7 metri.

Nel quadro complessoè necessario accendere un faro sui settori dell’economia, in particolare dell’agricoltura, che sono rimasti colpiti mortalmente da queste alluvioni. “Proprio l’altro giorno in qualità di Sindaco ero a Spazzate Sassatelli, una delle frazioni più lontane dal centro di Imola e quella più colpita dagli eventi alluvionali, a confrontarmi con numerosi residenti, contadini e agricoltori che sono preoccupati, angosciati, dalla situazione in cui versano i loro ettari di terreno, coperti da più di 50 cm di fango, limo e sabbia – spiega Marco Panieri – A tutti loro bisogna dare risposte in tempi celeri, il rischio concreto che rischia di avverarsi ogni settimana che passa è l’abbandono lavorativo e la scomparsa di un tessuto sociale ed economico che produce ricchezza e occupazione, con la conseguente desertificazione definitiva di intere zone e di intere frazioni. Sarebbe un danno irreparabile e un colpo alla nostra economia, cancellerebbe realtà industriali, eccellenze enogastronomiche e innumerevoli prodotti agricoli e alimentari di cui molte filiere nazionali traggono la propria peculiarità. Lo dico dopo aver visto con i miei occhi, già nelle scorse settimane e anche in questi giorni, campagne completamente stravolte e irriconoscibili rispetto a due mesi fa”.

La Regione Emilia-Romagna, le Province e i singoli Comuni hanno svolto un meticoloso lavoro per raccogliere e illustrare l’enorme mole di interventi necessari per tornare alla normalità. Come è stato illustrato in conferenza stampa dalla Vicepresidente della Regione Irene Priolo, nel complesso sono 5.885 gli interventi urgenti attivati dalla Regione per un totale di oltre 1,8 miliardi. Nella Città Metropolitana di Bologna sono 1.158 per oltre 337 milioni di euro; di questi, 443 già terminati per 6,33 milioni, 268 in corso per 90,34 milioni e 430 ancora da attivare per 239 milioni. Di questi, nella CMBO, oltre 63 milioni sono in capo ai singoli Comuni perché 404 interventi per circa 17 milioni di euro sono stanziati per la viabilità comunale, mentre 40 interventi per circa 41,3 milioni di euro sono stanziati sulle strade provinciali. “Come Sindaci siamo in campo senza sosta a partire dal 2 maggio, non solo con i sopralluoghi ai cantieri e l’assistenza alla popolazione, ma anche per rendere concrete le misure e gli interventi che vengono previsti e stanziati. Ogni giorno facciamo i conti con i danni alle nostre strade, con la disperazione e l’angoscia di migliaia di persone che hanno perso tutto. Noi Sindaci come Istituzioni territoriali ci fidiamo del governo, una fiducia che riteniamo dovuta visti i ruoli che ricopriamo e vista la fase di emergenza che stiamo vivendo ormai da due mesi. Desideriamo sinceramente che, aldilà delle posizioni politiche, questa fiducia sia reciproca e che vengano confermate quanto prima le risorse necessarie per la somma urgenza e per i lavori di ricostruzione” – prosegue Panieri.