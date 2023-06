Oltre 180 gli espositori, con 48 produttori a km 0; allevatori presenti, con capi in esposizione fra bovini e asini, cavalli e ovini

Un’edizione della Fiera Agricola del Santerno all’insegna della solidarietà e della resilienza, quella che si è conclusa domenica sera, da record. Le presenze sono aumentate rispetto alla X edizione dello scorso anno di un 20%, toccando quota 60 mila. Un successo che sta nei numeri, ma anche nel sentiment di questa manifestazione che porta la campagna in città. Giunta alla sua undicesima edizione, si è svolta dal tardo pomeriggio di venerdì 16 giugno fino alla sera di domenica 18 giugno. Ad organizzarla è stato il Comune di Imola, insieme al Consorzio Utenti Canale dei Mulini e il supporto delle associazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Terra Viva, con l’importante contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Hera e Clai.

“Sono molto soddisfatto e contento di questa XI edizione della ‘Fiera Agricola del Santerno’. Siamo passati con il sindaco Panieri in chiusura della manifestazione presso tantissimi stand e tutti ci hanno confermato di aver aumentato notevolmente i numeri delle presenze rispetto allo scorso anno e il ringraziamento per aver fatto la manifestazione – sottolinea Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura –. Si è notato un flusso regolare durante tutte le giornate, contrariamente ad altri anni in cui si erano manifestati più picchi, per culminare nelle serate con un aumento senza precedenti. Frutto della grande voglia delle persone di poter vivere all’aperto, con tutta la famiglia, giornate che proponevano sempre spettacoli, eventi, laboratori, la possibilità di vedere e toccare gli animali nelle mostre zootecniche delle razze zootecniche autoctone dell’Emilia-Romagna, di acquistare prodotti a km 0, di mangiare e bere prodotti di qualità”.

“Ci hanno fatto enormemente piacere due cose: la grande risposta del pubblico che ha colto l’aspetto fortemente solidaristico che avevamo dato alla Fiera e il ringraziamento di diverse imprese agricole colpite dagli eventi atmosferici che ci hanno ringraziato per aver comunque organizzato la manifestazione che ha permesso loro di dare un messaggio di resilienza, resistenza e desiderio di ripartenza – fanno sapere il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini -. La mostra fotografica poi, organizzata con il Circolo Fotografico Imolese, caratterizzata dagli scatti che testimoniano i danni ingenti provocati dal maltempo ha avuto una tale risonanza e presenza che abbiamo deciso di prolungarla nelle prossime settimane all’interno del Palazzo Comunale, per permettere di visitarla a tutti i cittadini che non sono riusciti in questo fine settimana. Questa terra si conferma solidale e unita nei momenti di difficoltà e questa è una cosa che ci emoziona sempre molto e ci motiva nel lavoro che stiamo compiendo al servizio della comunità”.

Da una stima fatta, più di un terzo delle aziende presenti alla Fiera Agricola del Santerno hanno subito danni dall’alluvione o dalle frane: con la loro partecipazione hanno voluto testimoniare tutta la loro resilienza e voglia di ripartire.

Infine, il sindaco Panieri e l’assessore Raffini sottolineano il ruolo fondamentale dei dipendenti comunali nell’organizzare la Fiera. “Non vogliamo dimenticare tutte le persone dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato all’Agricoltura e Attività produttive che contribuiscono ogni anno a questo successo – aggiungono il sindaco Panieri e l’assessore Raffini, che concludono – senza l’impegno del personale, che è tantissimo e parte da gennaio, questi risultati non sarebbero possibili. Ringraziamo tutte e tutti, in particolare Davide Montanari che è la persona ‘insostituibile e preziosa’ di questo evento, per la passione, la competenza, i sacrifici e le idee: sua la pensata della gara del canto dei galli di domenica mattina alle 6, con più di 60 persone presenti. Bellissimo. La Fiera Agricola del Santerno è una vetrina, un fiore all’occhiello in Regione e una dimostrazione di come un’Amministrazione locale può creare eventi di successo. Come dimostrano gli innumerevoli complimenti che continuiamo a ricevere sia dal pubblico che dagli espositori, a cui si sono aggiunti anche quelli dell’Assessore regionale Mammi, che è rimasto colpito dalla manifestazione”.