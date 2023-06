Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12 dell’11 luglio 2023

Dopo quello organizzato con successo in occasione del Gran Premio di F.1, ora il Comune ha indetto la prima edizione del concorso “Superbike in vetrina”, da effettuarsi nella settimana dell’evento denominato “FIM World Superbike Championship – Prometeon Italian Round”, che si terrà all’Autodromo di Imola dal 14 al 16 luglio 2023. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di place branding, ovvero di trasmettere l’identità della città.

Sul sito del Comune di Imola e sulla rubrica ImolaInforma è stato pubblicato l’avviso pubblico di partecipazione al concorso, destinato alle attività commerciali di vicinato.

Possono partecipare tutte le attività con vetrina, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione della attività con sede e vetrina presso centri o gallerie commerciali (ad eccezione della galleria del centro cittadino). La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Chi intende partecipare al Concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione e inviarlo al seguente indirizzo pec: suap@pec.comune.imola.bo.it oppure all’indirizzo mail: suap@comune.imola.bo.it entro e non oltre le ore 12 dell’11 luglio 2023. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal concorso. Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno 09/07/2023 e rimanere tali almeno fino al 16/07/2023 compreso. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.

Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari a € 500,00; il titolare della seconda classificata riceverà un premio in denaro pari a € 300,00, e il titolare della terza classificata riceverà un premio in denaro pari a € 200,00.

“Nell’ambito delle iniziative messe in campo nel centro storico in occasione della Superbike abbiamo pensato di consolidare l’idea del concorso vetrine, questa volta declinato sul mondo delle moto, dopo la buona riuscita del precedente concorso incentrato sul Gran Premio di F.1. Inoltre, questa iniziativa conferma che la collaborazione con il centro storico è un punto fermo nella programmazione degli eventi dell’Autodromo” sottolineano gli assessori al Centro storico e Attività produttive, Pierangelo Raffini e all’Autodromo e Turismo, Elena Penazzi.