Finanziato dal Pnrr, consentirà la realizzazione di un info point e di un laboratorio cicloturistico metropolitano

Il Consiglio di Amministrazione del Con.Ami ha deliberato l’aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato “Ex Cabina Elettrica”, nel complesso Osservanza. L’intervento risulta finanziato all’interno del PNRR, nella misura destinata alle Città Metropolitane per i piani urbani integrati “Rete Metropolitana per la Conoscenza. La grande Bologna” – “Parco dell’innovazione – Complesso Osservanza”.

Nel fabbricato è previsto l’inserimento di un info point e di un laboratorio cicloturistico metropolitano, col fine di favorire un turismo sostenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione di percorsi e iniziative dedicate per promuovere il territorio metropolitano in riferimento al circuito delle due ruote.

L’intento è quello di accogliere i biker offrendo servizi utili (deposito bici, lavaggio bici, officina, ecc…), proponendo percorsi e itinerari di viaggio, incentivando l’utilizzo di tale mezzo di trasporto, verso una maggiore sensibilità ambientale.

Il nuovo servizio previsto ha l’obiettivo di promuovere la rete ciclabile metropolitana “Bicipolitana”, tassello fondamentale per offrire ai cittadini una mobilità sostenibile in sicurezza e limitare l’uso delle auto, col fine di connettere tutti i principali centri abitati, poli produttivi e funzionali del territorio. Uno dei percorsi inseriti nel più ampio sistema della Bicipolitana è la “Ciclopista del Santerno”, un itinerario di alto valore ambientale e paesaggistico, che vede nella città di Imola uno dei punti principali, che corre a brevissima distanza dal complesso Osservanza e che risulta integrata con la rete di percorsi ciclabili esistente, ben interconnessa con tutte le zone urbane circostanti.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa RA.MA. S.r.l. di Bologna. L’intervento presenta un quadro economico complessivo pari a euro 420.700 (al netto di I.V.A), finanziato quasi esclusivamente dal PNRR, con 418.000 euro (i restanti 2.700 euro sono a carico di CON.AMI). I lavori avranno inizio a settembre/ottobre 2023 e sulla base del progetto dovrebbero terminare a giugno 2024.

“In un momento di incertezza e difficoltà, Imola continua a rilanciare e a proseguire verso il futuro. Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione dell’ex cabina elettrica all’Osservanza, spazio che vedrà un info point e un laboratorio cicloturistico metropolitano, col fine di favorire un turismo sostenibile e inclusivo, per valorizzare percorsi e iniziative dedicate alle due ruote. Un tassello importante all’interno della grande trasformazione dell’Osservanza, che cambierà il volto della città investendo su formazione, innovazione e sostenibilità” commenta il sindaco Marco Panieri.

“Questa aggiudicazione avviene nel pieno rispetto dei tempi che ci siamo dati ed è la prima di una serie di aggiudicazioni che delibereremo nelle prossime settimane, al fine di dare il via ai lavori entro quest’anno, relative agli altri tre importanti interventi di recupero che il Comune ha candidato ai fondi del Pnrr, d’intesa con Con.Ami, risultato poi vincitore. Mi riferisco, in specifico, al padiglione 1, destinato all’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro”; ai padiglioni 11-12, che ospiteranno la nuova sede del Circondario Imolese e il laboratorio sulla storia della psichiatria e all’edificio ex Artieri, destinato a spazi per innovazione e sostenibilità. Questo è possibile grazie al forte impegno di tutta la struttura tecnica e del direttore generale Capuzzimati: a tutti loro va il mio sentito ringraziamento” sottolinea da parte sua il presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega.