A due conducenti denunciati è scattato il ritiro della patente di guida

Continuano i servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna per la sicurezza stradale. Soltanto nella giornata del 27 giugno, i Carabinieri hanno controllato 388 veicoli e identificato oltre 600 persone.

Due automobilisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bologna perché stavano guidando sotto l’influenza dell’alcol. A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno identificato due donne straniere, residenti a Bologna, che si trovavano a bordo di un’auto, una 32enne al volante e una 37enne seduta di fianco. È successo nella notte del 28 giugno in via San Donato.

Alla vista dei Carabinieri, la 32enne, invece di collaborare, ha reagito mostrandosi irrispettosa alle richieste dei militari che sono stati costretti a chiedere l’ausilio di un’altra pattuglia. A quel punto, la conducente del veicolo, è stata invitata dai Carabinieri a essere sottoposta all’alcol test che è terminato con un valore di 1,40 g/l. La conducente del veicolo è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcol e resistenza a un pubblico ufficiale per aver intralciato le operazioni dei Carabinieri durante l’esecuzione dell’alcol test.

Accompagnata in caserma per essere sottoposta alle operazioni di fotosegnalamento, la 32enne ha continuato a tenere un comportamento offensivo nei confronti dei Carabinieri. Al termine delle operazioni di fotosegnalamento, la donna che non voleva uscire dalla caserma, è stata accompagnata a forza all’esterno con l’ausilio di altri Carabinieri.

A Imola, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol e sostanze stupefacenti, un 55enne italiano, residente a Imola, che nella notte di qualche giorno fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Francesco D’Agostino, andando a urtare due automobili parcheggiate. I risultati delle analisi del sangue cui il conducente era stato sottoposto dai sanitari del 118, hanno mostrato che lo stesso era positivo alla cocaina, alle benzodiazepine e all’alcol, con un valore di 2,43 g/l. Nei confronti dei due conducenti denunciati, a Bologna e a Imola, è scattato il ritiro della patente di guida.