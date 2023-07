Una si trova all’ingresso dell’Autodromo e l’altra davanti alla Rocca sforzesca

Nei giorni scorsi sono state inaugurate le due mappe tattili donate dal Lions Club Imola Host al Comune di Imola, una posizionata all’ingresso dell’autodromo, l’altra davanti alla rocca sforzesca. Alla cerimonia di donazione erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il presidente Lions Club Imola Host,Enzo Fresolone, l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti e il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, oltre a numerosi soci del Club.

La Mappa Tattile della Rocca Sforzesca consente ai non vedenti e agli ipovedenti, con un percorso tattile e multimediale, di poter apprezzare il monumento più rappresentativo del nostro territorio. La donazione ha anche un fine educativo e turistico, consentendo sia a scolaresche che ai turisti di poter visitare la Rocca, attraverso i contenuti multimediali accessibili tramite appositi qrcode, durante il periodo della sua chiusura a seguito del restauro conservativo. La Mappa Tattile della Pianta di Imola consente ai non vedenti e agli ipovedenti di unire l’anima sportiva a quella culturale di Imola ed è posizionata in Piazza Ayrton Senna, nell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

“I Lions di tutto il mondo servono le loro comunità migliorandone la salute e il benessere, rendendole più forti e proteggendo i più vulnerabili. Il Lions Club Imola Host ha una lunga tradizione di interventi umanitari nel nostro territorio attraverso una costante collaborazione con le autorità Comunali – spiega Enzo Fresolone, presidenteLions Club Imola Host -. Le due Mappe Tattili donate al Comune di Imola uniscono lo storico impegno dei Lions per i non vedenti e ipovedenti alla valorizzazione di due eccellenze del nostro territorio. La mappa posizionata in Autodromo idealmente rappresenta l’anello di congiunzione tra l’anima sportiva e culturale di Imola, mentre la mappa posizionata in Rocca Sforzesca consentirà ai non vedenti di poter apprezzare il monumento più rappresentativo della Città. Attraverso i contenuti audio, attivabili direttamente inquadrando i qrcode posizionati sulla mappa, sarà possibile vivere una visita virtuale della Rocca durante il suo prossimo periodo di chiusura per i lavori di restauro. Un particolare ringraziamento al Direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, per aver offerto ai Soci e ospiti Lions la magica atmosfera di una conviviale nel Giardino Paradiso della Rocca”.

“Dopo aver avuto l’onore di servire il mio Club per l’anno sociale 2022-2023, si è svolto il tradizionale rito del passaggio delle consegne al nuovo Presidente Antonio Mattace Raso a cui vanno la mia stima e i miei migliori auguri” conclude Enzo Fresolone. “Una scelta di solidarietà concreta, che ha visto in sinergia il Lions Club Imola Host e alcune aziende del territorio, per permettere percorsi tattili e multimediali ai visitatori non vedenti e ipovedenti all’ingresso dell’Autodromo, per orientarli sulla città, e presso la Rocca Sforzesca, permettendogli di conoscere uno dei monumenti più significativi di Imola. Un investimento tutto “Made in Imola”, con le mappe in stampa 3D prodotte dal laboratorio di fabbricazione digitale FabLab, che ha sede proprio nel centro giovanile Ca’ Vaina – sottolinea Marco Panieri, sindaco di Imola -. Ci tengo a ringraziare il Lions Club Imola Host e le aziende che hanno collaborato, a nome della Città e dell’Amministrazione, per questo gesto capace di coniugare la valorizzazione dei nostri luoghi culturali, del centro storico e delle eccellenze come l’Autodromo ad un’accessibilità inclusiva per tutti, rivolta al mondo”.