E’ stato attivato un nuovo servizio riservato alle abitazioni delle strade non ancora accessibili nei comuni colpiti a maggio scorso

Poste Italiane, da sempre vicina ai territori colpiti da eventi catastrofici, conferma questa attenzione anche per le aree dell’Emilia-Romagna che hanno subito ingenti danni dall’alluvione del maggio scorso.

L’Azienda mette a disposizione un servizio di recapito alternativo per i cittadini che si trovano in situazione emergenziale (abitazioni in aree irraggiungibili o che sono stati evacuati) nelle località ancora in situazione critica dei comuni della provincia di Bologna.

Di seguito i comuni interessati e l’ufficio postale di appoggio:

Pianoro – Monterenzio; Monzuno – Vado; Loiano – Loiano; Marzabotto – Marzabotto; Monte San Pietro – Monte San Pietro; Sasso Marconi – Sasso Marconi; Molinella – Molinella; Budrio – Vedrana di Budrio.

I cittadini interessati avranno a disposizione la corrispondenza a loro indirizzata presso gli uffici postali indicati, con una tempistica di giacenza differenziata in base alla tipologia di prodotto:

Posta Registrata (esclusi Atti Giudiziari) e Pacchi: disponibili al ritiro per il periodo normalmente previsto per i singoli prodotti

Atti Giudiziari : disponibili al ritiro per cinque giorni lavorativi

disponibili al ritiro per cinque giorni lavorativi Posta Indescritta:disponibile al ritiro per dieci giorni

Il servizio di recapito alternativo sarà attivo fino al 31 agosto 2023 salvo eventuali proroghe.